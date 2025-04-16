Акции российских золотодобытчиков растут на фоне рекордных цен на золото

Акции российских золотодобытчиков на Московской бирже перешли к росту. По данным на 11:10, акции компании «Полюс» растут в цене на 1,28%, до 1922,2 руб. за бумагу, акции ЮГК — на 3,47%, до 75 коп. за акцию. Акции «Селигдара» дорожают на 2,86%, до 48,24 руб., следует из данных Investing.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сегодня, 16 апреля, стоимость фьючерса на золото превысила отметку в $3300 за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом. Goldman Sachs на этой неделе повысило прогноз цен на золото до $3700 за унцию к концу 2025 года. Поводом послужил более активный, чем прогнозировалось, спрос на драгметалл со стороны центробанков.

Подробности — в публикации «Ъ» «Трамплин для золота».