Александра Коновалова назначили судьей КС России

Совфед утвердил кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда (КС) России. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко привела его к присяге и вручила мантию судьи. До этого господин Коновалов занимал в КС пост полпреда президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал назначить Александра Коновалова на эту должность. По словам председателя КС Валерия Зорькина, господин Коновалов сочетает в себе «высочайшие знания» в области доктрины права и практические навыки. Глава КС отметил, что Александр Коновалов уже участвует во многих публичных процессах суда, является соавтором нескольких решений.

В 2008–2020 годах Александр Коновалов занимал пост министра юстиций России. Одновременно с 2008 года был спецпредставителем главы государства по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия. До 2020-го также входил в состав Совбеза РФ. В 2020 году назначен полпредом президента в КС.