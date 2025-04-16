Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александра Коновалова назначили судьей КС России

Совфед утвердил кандидатуру Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда (КС) России. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко привела его к присяге и вручила мантию судьи. До этого господин Коновалов занимал в КС пост полпреда президента.

Александр Коновалов

Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал назначить Александра Коновалова на эту должность. По словам председателя КС Валерия Зорькина, господин Коновалов сочетает в себе «высочайшие знания» в области доктрины права и практические навыки. Глава КС отметил, что Александр Коновалов уже участвует во многих публичных процессах суда, является соавтором нескольких решений.

Чем известен Александр Коновалов

Читать далее

В 2008–2020 годах Александр Коновалов занимал пост министра юстиций России. Одновременно с 2008 года был спецпредставителем главы государства по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия. До 2020-го также входил в состав Совбеза РФ. В 2020 году назначен полпредом президента в КС.

Новости компаний Все