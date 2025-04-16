«Все это может очень плохо закончиться»

Россия осудила попытки чиновников Евросоюза запретить посещение парада Победы в Москве. Ранее комиссар по международным делам Кая Каллас пригрозила последствиями странам, желающим вступить в сообщество, если они примут соответствующее решение. Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен, несмотря ни на что, приехать в российскую столицу 9 мая. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем неприятную тенденцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский пригласил западных союзников посетить Киев 9 мая в качестве альтернативы российским праздничным мероприятиям. Решение, видимо, находится в стадии обсуждения. Заодно предполагается провести съезд коалиции желающих. То есть тех, кто собирается помогать Украине, в том числе готов прислать свои военные контингенты. Правда, согласия по этому поводу на сегодня нет.

Между тем комиссар ЕС по внешней политике Кая Каллас предупредила в первую очередь соискателей членства в сообществе о нежелательности участия в параде Победы на Красной площади. Это может затруднить их вступление в единую Европу, так как не соответствует основным ценностям объединения. В Москве, естественно, все выразили по этому поводу крайнее неудовольствие. В Россию, в частности, приглашен президент Александр Вучич, а Сербия как раз находится в указанном выше списке.

Непосредственно из стран ЕС намерен приехать премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он даже сделал резкое заявление о том, что никто не может ему ничего запретить, тогда как Виктор Орбан, также получивший приглашение, ответил, что, к сожалению, прибыть не сможет, скажем так, по историческим причинам. Есть большие сомнения, что европейцы согласятся провести «альтернативный парад» в украинской столице. Они, конечно, найдут, как поддержать Зеленского. Но сделают это в более мягкой форме. Что касается последствий для той же Сербии, вряд ли она в ближайшее время сможет вступить в Евросоюз. Вучич оказался в непростом положении, у него внутри страны не все ладно. Впрочем, он политик опытный и найдет выход.

Между тем прослеживается не очень приятная тенденция. Градус противостояния повышается, оно выходит на новые уровни и все больше сводится к известной формуле «кто не с нами, тот против нас». Подобные вещи уменьшают оптимизм относительно большого мирного соглашения, которое обещает команда американского президента Дональда Трампа.

Скорее наоборот, похоже, что они только подлили масла в огонь. В результате взаимное ожесточение нарастает. Вместо того чтобы объединить мир на правах сильного, Америка провоцирует хаос и создание новых противостоящих друг другу альянсов. Все это может очень плохо закончиться. К слову, Евросоюзу предстоит новое испытание на прочность. Угроза его распада по-прежнему актуальна, хотя он может стать еще сильнее, если согласится на масштабные реформы.

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Дмитрий Дризе