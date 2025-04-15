Перетягивание парада

Евросоюз предостерег своих членов и тех, кто только претендует на членство в ЕС, от участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Более того, в Брюсселе и Киеве придумали провести 9 мая альтернативное мероприятие в украинской столице, чтобы, как там заявляют, «продемонстрировать наше единство и решимость». В ответ на этот призыв, высказанный верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил отдать ее под международный трибунал ООН за неуважение к памяти тех, кто боролся с фашизмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Призыв, а точнее даже предупреждение, не участвовать в параде Победы, который Москва наметила на 9 мая в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прозвучал из уст верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас на встрече глав МИДов стран—членов объединения в Люксембурге 14 апреля. «Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе»,— сказала госпожа Каллас журналистам по итогам общения с европейскими министрами.

Кому именно было адресовано это воззвание, она уточнять не стала.

Зато министр иностранных дел Латвии Байба Браже пояснила: воздержаться от участия в параде Победы в Москве призвали прежде всего страны Западных Балкан, претендующие на вступление в ЕС (формально к таковым относятся Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория и Сербия).

По ее словам, странам-кандидатам было четко указано, что участие в подобных мероприятиях противоречит ценностям Евросоюза.

Впрочем, если вспомнить о том, что на парад Победы в Москву Кремль из всех балканских лидеров пригласил только президента Сербии (не считая разве что главу входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорада Додика), становилось ясно, что во многом слова Каи Каллас были адресованы лично Александру Вучичу. Он, к слову, не только принял приглашение лично приехать на юбилейный парад, но и распорядился, чтобы в шествии на Красной площади 9 мая участвовали сербские военнослужащие. Участие сербских солдат в военном параде в Москве «вполне естественно», учитывая, что государства вместе сражались во Второй мировой войне и «вышли победителями», пояснял в начале апреля решение президента Вучича Александр Вулин, ныне экс-премьер Сербии.

Кроме лидера Сербии, уже много лет ожидающей своей очереди в предбаннике Евросоюза, Кая Каллас своим заявлением наверняка пыталась предостеречь от поездки в Москву на юбилей Победы также двух лидеров стран—членов ЕС. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его словацком коллеге Роберте Фицо — их, в отличие от остальных европейских лидеров, Москва на торжества пригласила.

Первый, правда, уже много месяцев назад дал понять, что на парад не поедет. Как пояснял еще в конце прошлого года глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш, в Венгрии, которая в годы Второй мировой войны сражалась на стороне гитлеровской Германии, «окончание Второй мировой войны имело иное значение», чем для других участвовавших в ней государств, и потому Будапешт исключает возможность поездки Орбана в Москву на День Победы.

А вот премьер Словакии Роберт Фицо принял приглашение Владимира Путина одним из первых, сообщив, что «с удовольствием» приедет в Москву по такому случаю еще в конце ноября прошлого года.

Кроме господина Фицо приглашения на юбилейный парад Победы были направлены всем главам стран СНГ, а также лидерам Израиля, Палестины, Китая, Вьетнама, Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Индии и Буркина-Фасо.

К нынешнему моменту свое участие в торжествах в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подтвердили 17 зарубежных лидеров.

Между тем в Брюсселе решили не только отговорить тех, кто уже официально сообщил о планах поездки в Москву на 9 мая, но и поддержать проведение в пику России альтернативного мероприятия в тот же день, но уже в Киеве. 14 апреля, на той же встрече в Люксембурге министр иностранных дел Украины Андрей Сибига передал приглашение своим коллегам по ЕС приехать в столицу Украины 9 мая, чтобы «продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». Никаких подробностей того, какая программа ждет гостей торжеств в Киеве, господин Сигиба не привел.

«Я также призвала все страны-члены, а также представителей институтов как можно чаще посещать Киев, чтобы показать нашу солидарность и то, что мы с Украиной»,— отметила Кая Каллас, поддержав тем самым приглашение украинских властей.

Реакция из Москвы последовала утром 15 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил главу европейской дипломатии за ее призыв, предложив отдать ее под международный трибунал ООН. «Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Мир, спасенный советским многонациональным народом ценой 27 млн жизней, а также странами антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Англия, потерявшие более 800 тыс. человек, должен всегда помнить и чтить память о них»,— написал господин Володин в своем Telegram-канале.

Наталия Портякова