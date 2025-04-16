Двух горняков нашли живыми под завалами шахты «Садкинская»

Двух горняков спасли из шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Рабочих нашли в забое, отрезанном после обвала породы. Спасательная операция завершилась 16 апреля в 4:27 мск.

«Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой»,— сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

Сообщения об обвале породы на шахте «Садкинская» начали появляться утром 15 апреля. В момент обрушения в забое было около 75 шахтеров, их подняли на поверхность. Под завалами остались два человека.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы. Проверку также начала региональная прокуратура.