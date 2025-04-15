По факту происшествия на шахте «Садкинская» возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту происшествия на шахте «Садкинская». Об этом сообщает управление ведомства по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Дело начато по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ ).

По предварительным данным, сегодня на шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Предварительно, под завалами могут находиться люди, на месте проводятся аварийно-спасательные работы. В настоящее время следственной группой с привлечением следователей-криминалистов регионального проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Шахта «Садкинская» находится на хуторе Голубинка. Была введена в эксплуатацию в 1989 году с проектной мощностью 400 тыс. т в год, входила в ОАО «Ростовуголь». В январе 2004 года добыча угля на шахте была прекращена. В конце того же года выработку купило на аукционе ООО «Южная угольная компания» и снова ввело ее в эксплуатацию.

Сергей Иванов