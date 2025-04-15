Хинштейн пообещал «жестко разобраться» с двумя УК после ударов дронов ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию в регионе после ударов беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил сотрудников МЧС, Росгвардию, полицию и врачей скорой помощи за содействие в ликвидации последствий сброса БПЛА. При этом господин Хинштейн раскритиковал работу двух управляющих компаний (УК), которые не смогли вовремя перекрыть горячую воду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду, а появились только поздно утром. С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!» — написал врио главы региона в Telegram-канале.

Прошедшей ночью российские ПВО сбили 109 дронов ВСУ над территорией Курской области. В результате ночных ударов БПЛА в Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек пострадали. Также получили повреждения 37 домовладений. Пять из них сгорели. Следственный комитет России возбудил дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Удар по домам».