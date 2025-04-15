Хинштейн пообещал «жестко разобраться» с двумя УК после ударов дронов ВСУ
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценил ситуацию в регионе после ударов беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил сотрудников МЧС, Росгвардию, полицию и врачей скорой помощи за содействие в ликвидации последствий сброса БПЛА. При этом господин Хинштейн раскритиковал работу двух управляющих компаний (УК), которые не смогли вовремя перекрыть горячую воду.
Александр Хинштейн
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«Единственное нарекание — к работе двух управляющих компаний, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад и они не прибыли на место ночью, чтобы перекрыть горячую воду, а появились только поздно утром. С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!» — написал врио главы региона в Telegram-канале.
Прошедшей ночью российские ПВО сбили 109 дронов ВСУ над территорией Курской области. В результате ночных ударов БПЛА в Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек пострадали. Также получили повреждения 37 домовладений. Пять из них сгорели. Следственный комитет России возбудил дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Подробности — в материале «Ъ» «Удар по домам».