Удар по домам

Минувшей ночью Курск пережил массированный налет украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом более ста БПЛА. При атаке погиб один человек, девять получили ранения, а также пострадали порядка 30 домов, станция скорой помощи, десятки автомобилей и два участка газопровода. По данным местных властей, целью беспилотников, начиненных взрывчаткой и стальными шарами, стали гражданские объекты и инфраструктура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Последствия атаки БПЛА на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь на вторник, 15 апреля, Курская область подверглась массированному налету украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, над регионом уничтожили 109 БПЛА. Над соседней с Курской Воронежской областью средства ПВО сбили три беспилотника, над Брянской и Орловской областями и Московским регионом — еще по одному. Атака не привела к пострадавшим и повреждениям нигде, кроме Курской области.

Как рассказали «Ъ» жители Курска, удары беспилотников пришлись по жилым многоэтажкам на окраинах города в районе двух часов ночи.

В девятиэтажке на улице Орловская в Северо-Западном округе после налета пожар охватил квартиры на пяти верхних этажах. Огонь потушили, а местных жителей расселили в пункты временного размещения (ПВР). На соседней улице Веспремской из-за попадания беспилотника в девятиэтажку также произошел пожар. Были возгорания в высотке на улице Заводской. Всего повреждения получили 24 многоквартирных и 3 частных дома, более 20 автомобилей и станция скорой помощи, на площадке которой пострадали 11 машин. Также, по данным Министерства обороны, в Курске были повреждены надземные стальные газопроводы на улице Льва Толстого и Первомайском проспекте. Из-за этого 186 абонентов остались без газа.

Для оценки пострадавшего имущества создана комиссия с привлечением сотрудников окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, фонда капремонта и управления по делам ГО и ЧС. До конца дня эксперты должны сделать выводы о возможности восстановления наиболее пострадавших многоэтажек.

В результате налета, по словам врио губернатора Александра Хинштейна, 85-летняя жительница Курска погибла, а девять человек получили осколочные ранения, травмы и ожоги. Шесть пострадавших госпитализированы. Власти пообещали помощь пострадавшим с восстановлением имущества. Сейчас жители наиболее поврежденных домов находятся в ПВР, развернутых в школах №49 и №54. Сами образовательные учреждения перевели на дистанционный режим работы. Прокуратура Курской области организовала работу горячей линии для оказания правовой помощи пострадавшим.

Следственный комитет России после массированного налета на Курск возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По данным ведомства, атаковавшие город беспилотники были начинены взрывными устройствами «для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры».

Перед ночным налетом на Курск ВСУ атаковали приграничный Беловский район. Днем в понедельник, 14 апреля, в закрытом селе Забужевка погибли два человека, еще три — в более удаленных от границы деревнях Золотаревка и Гирьи. Власти призвали местных жителей воздержаться от поездок на приграничные территории.

Сергей Толмачев, Воронеж