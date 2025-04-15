МВД поможет получить гражданство России немцу, поговорившему с Путиным

МВД РФ поможет повару Максиму Житникову из Германии получить российское гражданство. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Мои коллеги из УВМ УМВД России по Владимирской области в установленном законом порядке окажут необходимое содействие в получении российского гражданства Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту Российской Федерации Владимиру Путину»,— написала госпожа Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МФД уточнила, что Максим Житников переехал в Россию из-за «пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей». Он женат на гражданке России, у них есть двое детей.

Максим Житников, переехавший во Владимирскую область из Эссена в Вестфалии, обратился к президенту РФ Владимиру Путину на расширенном заседании президиума Госсовета. Он рассказал господину Путину, что хочет отказаться от немецкого гражданства, однако для получения российского необходимо пройти проблемную, по его словам, процедуру оформления документов. Президент пообещал ему решить эту проблему.

Екатерина Отрашкевич