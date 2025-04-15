Путин поговорил по-немецки с переехавшим в РФ гражданином Германии

Президент России Владимир Путин приветствовал переезд в Россию людей, разделяющих ее ценности. Во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ глава государства пообщался по-немецки с переехавшим в поселок Доброград Владимирской области гражданином Германии. Господин Путин пообещал ему помочь с получением российского гражданства.

«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин добавил, что обсудит с коллегами, как упростить для желающих переехать в Россию иностранцев процесс адаптации.

В 2024 году в Россию по программе добровольного переселения соотечественников переехало 31,7 тыс. человек, больше всего — из Казахстана и Таджикистана. По данным «Ъ», программой воспользовалось минимальное количество людей за последние 14 лет. В МВД объяснили падение введением обязательной проверки переселенцев на знание русского языка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переселенцев подвел язык».