The Telegraph: Сербию могут не взять в ЕС, если Вучич поедет на парад в Москву

По мнению генерального секретаря МИД Эстонии Йонатана Всевиова, если президент Сербии Александр Вучич поедет на празднование 9 Мая в Москву, это может отразиться на перспективах вступления Сербии в ЕС. Об этом сообщает британская The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам необходимо быть уверенными в том, что они (Сербия.— "Ъ") понимают, что определенные решения могут вызвать последствия,— отметил эстонский дипломат.— Одним из таких последствий может быть невступление в ЕС».

Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году, статус кандидата страна получила в 2012 году. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездки на парад Победы в Москву 9 Мая будут иметь последствия. По ее словам, такова позиция многих министров иностранных дел Евросоюза из-за продолжающегося военного конфликта на Украине. От стран-кандидатов ЕС потребовал не участвовать в праздновании, подчеркнула госпожа Каллас.

Евгений Хвостик