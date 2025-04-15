Посла РФ вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

Посол России в Швеции Сергей Беляев был вызван в шведский МИД в связи с российским ударом по украинскому городу Сумы. Как сообщили представители посольства, дипломат указал на очередное нарушение международного гуманитарного права со стороны ВСУ, использующих население «в качестве живого щита для военных объектов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Швеции Сергей Беляев

Фото: МИД РФ Посол России в Швеции Сергей Беляев

Фото: МИД РФ

«Пятнадцатого апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах. В ответ с опорой на заявление Минобороны России, официального представителя МИД России, посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных "коллег''»,— сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

Сергей Беляев на встрече с директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Швеции также выразил решительный протест из-за атаки БПЛА на посольство России в Стокгольме сегодня, 15 апреля. При помощи дрона на территорию дипмиссии сбросили емкости с краской. Шведскую сторону призвали соблюдать обязательства о надлежащем обеспечении безопасности находящихся в стране диппредставительств.

Как сообщало Минобороны, 13 апреля был нанесен удар «Искандерами» по месту совещания командующего состава украинской оперативно-тактической группировки «Северск» в Сумах. По информации российского ведомства, в результате было уничтожено более 60 военнослужащих и офицеров ВСУ. Ведомство утверждало, что Украина продолжает проводить «мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».

Лусине Баласян