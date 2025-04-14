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Коммерсантъ FM
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Минобороны России рассказало об ударе по совещанию командиров ВСУ в Сумах

Минобороны России сообщило, что 13 апреля был нанесен удар «Искандерами» по месту совещания командующего состава украинской оперативно-тактической группировки «Северск» в Сумах. По информации российского ведомства, в результате было уничтожено более 60 военнослужащих и офицеров ВСУ.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Минобороны в своем сообщении отмечает, что Украина «продолжает использовать население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».

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