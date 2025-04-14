Минобороны России рассказало об ударе по совещанию командиров ВСУ в Сумах

Минобороны России сообщило, что 13 апреля был нанесен удар «Искандерами» по месту совещания командующего состава украинской оперативно-тактической группировки «Северск» в Сумах. По информации российского ведомства, в результате было уничтожено более 60 военнослужащих и офицеров ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sofiia Gatilova / Reuters Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Минобороны в своем сообщении отмечает, что Украина «продолжает использовать население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».