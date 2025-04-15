Российские прокуроры заинтересовались дубайской недвижимостью

Генпрокурор России Игорь Краснов попросил компетентные органы ОАЭ изъять в пользу РФ пять квартир в Дубае. Все они принадлежат бывшему инспектору ГИБДД Сергею Кузнецову, отбывающему срок за получение крупной взятки. Стоимость заграничной недвижимости экс-полицейского оценивается в 3 млн дирхамов (67,2 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор России Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генпрокурор России Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генпрокурор Игорь Краснов 15 апреля в Абу-Даби встретился с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом. Они подписали меморандум об обмене опытом и передовыми практиками, а также организации совместных мероприятий. В то же время господин Краснов попросил господина Абушибса взять на контроль запрос об изъятии активов, который российское надзорное ведомство направило еще в начале 2025 года.

В нем речь идет о недвижимости Сергея Кузнецова — бывшего инспектора ДПС ГИБДД по Северо-Восточному округу Москвы. Он служил в органах внутренних дел с 2002 года, а в сентябре 2021-го был задержан по заявлению автомобилиста, у которого вымогал взятку (ч. 5 ст. 290 УК) в 900 тыс. руб. Наличие обширного списка недвижимости у старшего лейтенанта Кузнецова выявили уже в ходе следствия.

Оказалось, что с 2013 по 2020 год полицейский приобрел 29 объектов недвижимости, законность происхождения 23 из них вызвала вопросы. Особенно семи заграничных.

Так оказалось, что ему принадлежат апартаменты в 80 кв. м в Princess Tower, считающемся одним из самых высоких небоскребов Дубая (101 этаж высотой в 414 м). В 2015 году, когда была совершена сделка, стоимость жилья оценивалась в 1,2 млн дирхамов, или 17,2 млн руб.

В 2016 году страж порядка купил во Frankfurt Tower и комплексе Jabal All First квартиру и студию площадями 45 кв. м и 51 кв. м. За них он выложил 480 тыс. и 525 тыс. дирхамов соответственно (8,1 млн и 9,2 млн руб.). Еще через год инспектор обзавелся студией в 46,92 кв. м за 500 тыс. дирхамов (7,9 млн руб.) в резиденции Tuscan, а также квартирой площадью 37,78 кв. м в резиденции Royal, стоившей 490 тыс. дирхамов (7,6 млн руб.). Еще две квартиры у полицейского оказалось в Болгарии.

Стоимость всех объектов недвижимости инспектора оценили в 130 млн руб. При этом официальные доходы господина Кузнецова и членов его семьи не позволяли совершать такие покупки: с 2009 по 2021 год они заработали в общей сложности 16,4 млн руб.

Помимо этого, в ячейках, открытых на имя инспектора Кузнецова, лежали еще 48 млн руб., $60 тыс. и €23 тыс., чью законность он также не доказал.

В 2022 году Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии недвижимости господина Кузнецова в доход государства. В свою очередь, уголовное дело инспектора рассмотрели не сразу: Бабушкинский райсуд Москвы возвращал его на дополнительное расследование. В итоге суд приговорил Сергея Кузнецова к 5,5 года лишения свободы, лишив звания старшего лейтенанта полиции. При этом установить, откуда у инспектора взялись деньги на приобретение всей недвижимости, так и не удалось.

Отметим, это не первый случай, когда российские полицейские отмывали средства в Дубае. Так, например, заочно обвиняемый в получении взяток на общую сумму 5 млрд руб. от администратора криптовалютной биржи экс-сотрудник МВД Дмитрий Соколов, сбежав в Дубай, купил, по данным следствия, апартаменты в самом высоком здании мира — небоскребе «Бурдж-Халифа».

Никита Черненко