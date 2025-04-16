Офисы в бывшем здании МВД выйдут на рынок

Группа «Илим» займет 12 тыс. кв. м офисных помещений в здании бывшего Министерства внутренних дел Российской империи на набережной реки Фонтанки, 57, когда оно будет введено после реконструкции в 2026 году. Об этом «Ъ-СПб» рассказал председатель совета директоров АО «Группа "Илим"» Захар Смушкин. Оставшиеся 6 тыс. кв. м в историческом здании группа передаст на рынок, уточнил совладелец «Илим». Эксперты рынка недвижимости не скрывают, что офисы в такой локации очень быстро найдут интересантов среди лидеров рынка аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Группа «Илим» займет 12 тыс. из 18 тыс. кв. м здания на Фонтанке, 57, остальные 6 тыс. сдаст в аренду

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ АО «Группа «Илим» займет 12 тыс. из 18 тыс. кв. м здания на Фонтанке, 57, остальные 6 тыс. сдаст в аренду

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что здание на Фонтанке, 57, будет сдано после реконструкции под бизнес-центр в этом году в феврале, сообщала NF Group (см. «Ъ-СПб» от 13.02.2025). Председатель совета директоров АО «Группа "Илим"» Захар Смушкин не подтвердил данную информацию, рассказав «Ъ-СПб», что реконструкция будет завершена в 2026 году. Группа займет 12 тыс. из 18 тыс. кв. м объекта, остальные 6 тыс. кв. м сдаст в аренду, уточнил он. По словам господина Смушкина, объем вложений в восстановление объекта равен примерно 2 тыс. рублей за «квадрат» без учета отделки и мебели. Что будет с офисами, занимаемыми «Илимом» на улице Марата, 17, совладелец холдинга не сообщил. «Возможно, его займут компании из периметра группы. Пока не знаем»,— сказал господин Смушкин.

О том, что памятник федерального значения после реставрации под офисный центр, могут занять структуры «Илима» стало известно еще в 2019 году после того, как ЗАО «Марата 17» приобрело ООО «Литера» (см. «Ъ-СПб» от 02.09.2019). У последнего юрлица исторический объект находится в долгосрочной аренде до 2054 года. Памятник, построенный в 1830-х годах по проекту Карла Росси, находится в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». С 1847 по 1917 год его занимало Министерство внутренних дел Российской империи, а с 1925 года здесь находилась типография «Лениздат». Ранее долями в ООО «Литера» владела шведская компания Ruric AB, в 2006 году получившая право долгосрочной аренды здания.

По данным NF Group, по итогам первого квартала этого года объем ввода офисных площадей в Петербурге составил 52 тыс. кв. м. Ставки аренды в классе А выросли с начала года на 10% и составили 3150 рублей за квадратный метр в месяц. Уровень вакантности за квартал достиг 3,8%, по итогам аналогичного периода прошлого года показатель был равен 5,4%.

По мнению Регины Волошенко, директора департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, с учетом низкого показателя вакантности помещения на Фонтанке, 57, которые не займет «Илим», будут пользоваться спросом.

Алена Бердиган, директор департамента коммерческой недвижимости компании Maris, говорит, что размер ставок в бизнес-центрах класса А в центре города сегодня варьируется от 2,5 до 3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. «Срок экспозиции свободных площадей зависят от того, будут ли сдаваться помещения готовыми, с отделкой или без нее»,— указывает эксперт Maris.

Руководитель проектов в департаменте по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максим Мартынов полагает, что с учетом общего дефицита качественных офисных предложений эти площади будут очень востребованы, а основными интересантами станут, как всегда, лидеры рынка аренды: нефтегазовые компании, IT-компании и компании финансовой сферы. Ставки аренды, по мнению, эксперта будут начинаться от 3 тыс. рублей за «квадрат».

В отношении перспектив офиса ГК «Илим» на Марата у экспертов также нет сомнений: площади в такой локации будут восприняты на рынке на ура. Господин Мартынов убежден, что с учетом специфики такие площади эффективнее всего сдавать моноарендатору, оно прекрасно подойдет под штаб-квартиру компании. По информации участников рынка, офисы группы на улице Марата примерной площадью 3,5 тыс. кв. м находятся у нее в субаренде.

Александра Тен