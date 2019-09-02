«Илим» сплавится по Фонтанке

ЗАО «Марата, 17», которое на рынке связывают с совладельцем крупнейшей российской целлюлозно-бумажной группы «Илим» Захаром Смушкиным, приобрело компанию «Литера», арендующую здание на набережной реки Фонтанки, 57. Исторический объект площадью более 18 тыс. кв. м планируется перепрофилировать под штаб-квартиру «Илима». Ранее реконструировать это здание под современное использование пыталась шведская компания Ruric AB, но работы на объекте так и не были завершены. В последние несколько лет такие крупные офисные площади в Петербурге арендовали только структуры и подрядчики «Газпрома».

О том, что структуры, близкие к группе «Илим», сняли здание на набережной Фонтанки, 57, “Ъ” рассказали четыре источника на рынке коммерческой недвижимости. По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), владельцем ООО «Литера», у которого объект находится в долгосрочной аренде, в начале августа стало ЗАО «Марата, 17». Два собеседника “Ъ” утверждают, что эта компания принадлежит совладельцу «Илима» Захару Смушкину и сдает группе здание под головной офис на улице Марата, 17. Гендиректором ЗАО «Марата, 17» выступает бывший топ-менеджер «Илима» и член совета директоров компании «Старт Девелопмент» (принадлежит Захару Смушкину) Станислав Патенко, а адрес регистрации компании совпадает с офисом группы.

Источники “Ъ” на рынке рассказывают, что «Илим» хочет переехать на Фонтанку, объединив офисные площади в разных частях города в одном месте. Группа последние годы смотрела много объектов на рынке на предмет покупки или аренды, но не могла ни на чем остановиться, рассказывает собеседник “Ъ”. «Илим» искал здание на 15–20 тыс. кв. м для собственного использования, так что эта площадь им вполне подходит, полагает генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. Здание на Фонтанке покрывает потребности «Илима», поэтому после переноса головного офиса здание на улице Марата может быть продано или сдано в аренду, ожидает источник “Ъ” на рынке.

Здание на Фонтанке предоставлено ООО «Литера» в аренду до 2054 года, следует из данных Росреестра. Площадь объекта превышает 18 тыс. кв. м, здание имеет статус объекта культурного наследия и находится в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Здание было возведено в 30-х годах XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси. С 1847 по 1917 год его занимало Министерство внутренних дел Российской империи, а с 1925 года здесь находилась типография «Лениздат». До продажи структурам, близким к совладельцам «Илима», долями в ООО «Литера» владела шведская Ruric AB, в 2006 году получившая право долгосрочной аренды здания. По словам бывшего генерального директора Ruric Management (дочка Ruric AB) Леонида Полонского, компания собиралась реконструировать здание под торговый или офисный центр, но после смены команды в 2008–2009 годах проект решено было продать. Как сообщал “Ъ”, в 2011 году 27% голосующих акций Ruric AB приобрел офшор Gano Services, который на рынке связывали с председателем совета директоров производителя шин Cordiant Вадимом Гуриновым (см. “Ъ” от 03.11.2011). Сейчас Вадим Гуринов и Галина Гуринова входят в совет директоров Ruric AB, указано на сайте компании.

По оценке господина Пашкова, объект на Фонтанке может стоить 60–80 тыс. рублей за квадратный метр общей площади. Но поскольку это покупка переуступки права аренды, то из данной суммы нужно вычесть стоимость последующего выкупа у государства, отмечает он. В 2012 году 100% долей ООО «Литера» были выставлены на торги за 1,76 млрд рублей, а в 2014 году их предлагалось приобрести на аукционе за 600 млн рублей. Согласно отчетам аналитиков коммерческой недвижимости, в период с 2017 года по первое полугодие 2019 года сопоставимых сделок по аренде офисных площадей в Петербурге закрыто не было. Более крупные сделки по аренде офисов последний раз состоялись в 2016 году — их провели структуры «Газпрома» и подрядчик компании — «Стройгазконсалтинг».

Здание на Фонтанке имеет отличную локацию в центре и прекрасные видовые характеристики, но его внутреннее состояние является неудовлетворительным, говорит заместитель руководителя отдела исследований компании JLL в России и СНГ Владислав Фадеев. Объект долго пустовал, его пытались сдавать в аренду многие брокерские компании, но отсутствие парковок, внятного пешеходного трафика и большие вложения в ремонт делали этот объект непривлекательным для бизнеса, объясняет генеральный директор управляющей компании Legat Invest Игорь Данковцев. Вложения в перепрофилирование могут составить 70–100 тыс. рублей за квадратный метр в зависимости от проекта, подсчитал господин Пашков. Для исторического здания у него вполне неплохие параметры для офисного использования: нет запутанной сетки внутренних стен, просторные помещения, указывает он. При минимизации затрат работы реалистично завершить за год-полтора, полагает господин Полонский.

В группе «Илим» не ответили на запрос “Ъ”, до офиса Ruric AB в пятницу вечером дозвониться не получилось. Получить комментарий Вадима Гуринова “Ъ” не удалось.

Константин Куркин