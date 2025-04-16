Энергодефицитным районам готовят особых потребителей

Участники энергорынка предлагают предоставить льготы желающим присоединиться к электросетям по «особой категории надежности». Этот разрабатываемый механизм должен позволить подключать новых потребителей в энергодефицитых районах, но с возможностью их отключения. Часть промышленности может заинтересовать более низкий тариф на передачу электроэнергии, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Ассоциация малой энергетики предлагает скорректировать проект постановления Минэнерго о введении «особой категории надежности», предоставив скидки на услуги по передаче электроэнергии для потребителей, присоединенных по такому механизму. Соответствующее письмо направлено в Минэнерго 27 марта (есть у “Ъ”). Среди других инициатив отраслевого лобби — предлагать заявителю на технологическое присоединение (ТП) строительство собственных объектов генерации и возможность исключить инвестиционную составляющую из платы за ТП, введенную с 1 июля 2024 года.

Сегодня существуют три категории надежности энергоснабжения, определяющие обязанности сетевой организации перед потребителями. Минэнерго в феврале опубликовало проект постановления о создании четвертой категории. Она рассчитана на территории с энергодефицитом, где потребители не могут осуществить процедуру ТП без строительства электросетей от 220 кВ или собственной генерации. При этом четвертая категория предусматривает возможность отключения от энергоснабжения при ухудшении режимно-балансовой ситуации. Планируется, что мера станет временным решением для потребителей до завершения мероприятий, которые обеспечат техническую возможность ТП объектов по первой-третьей категории надежности. На сегодня проект не предлагает никаких льгот.

Введение «особой категории надежности» обсуждалось регуляторами в связи с деятельностью майнеров. «Оптимальным решением является перенос майнинга в энергопрофицитные районы не запретами, а экономическими стимулами. Действующее регулирование не всегда позволяет это сделать. Для этого возможно введение дополнительной, четвертой ценовой категории потребителей»,— заявлял замглавы ФАС Геннадий Магазинов в интервью ТАСС.

В ФАС сообщили “Ъ”, что инициатива по расширению тарифного меню для майнингового бизнеса прорабатывается. «В энергопрофицитных районах тариф должен быть привлекательным для потенциальных участников рынка, тогда как в областях с рисками дефицита целесообразно проработать вопрос специального ценообразования»,— пояснили в службе. В Минэнерго не ответили “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» сообщили “Ъ”, что считают необходимым обеспечить тарифную компенсацию потребителям с ограниченным доступом к инфраструктуре и регламентировать возможные отключения по частоте, продолжительности и количеству. Как отмечают в ассоциации, проект постановления переносит ответственность за несовершенство процессов планирования энергосистем на потребителей, что повысит риски нарушения электроснабжения. «Подключение с пониженной надежностью необходимо сбалансировать экономически привлекательными условиями для компенсации возможных потерь потребителей на этапе ТП и на этапе эксплуатации от внеплановых остановов производственных процессов»,— говорят там.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев считает, что ограничения по присоединению новых потребителей станут стимулом для развития собственной генерации, в том числе на основе ВИЭ. Другим возможным решением для дефицитных районов, по его мнению, может стать интеграция в оптовый рынок инвестиционных договоров между производителями и потребителями электроэнергии.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что для подключения по четвертой категории надежности необходим механизм материальной компенсации для потребителей за согласие на дискриминацию в части надежности электроснабжения по сравнению с потребителями других категорий. «Одна из возможных форм реализации этого принципа — введение дифференциации тарифов на передачу по категории надежности»,— указывает аналитик. По его мнению, снижение тарифа на передачу, отражающее низкий уровень надежности, могло бы стать привлекательным предложением для определенных видов деятельности — энергоемких, но нечувствительных к ограничениям в электроснабжении.

Анна Тыбинь