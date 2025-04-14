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Петербург занял третье место в РФ по числу проживающих в городе детей мигрантов

Петербург стал третьим регионом России по количеству проживающих в городе детей мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения. По данным ведомства, в мегаполисе живут 19 622 несовершеннолетних приезжих.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Соответствующие данные министерство получило в ходе тестирования детей на знание русского языка для зачисления в школы. На первом месте по числу несовершеннолетних мигрантов занимает Московская область 44 422, на втором Москва — 25 962.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что обязательный тест на знание русского языка ввели с 1 апреля. Дети приезжих должны набрать 90% правильных ответов, чтобы попасть в образовательное учреждение.

Андрей Маркелов

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