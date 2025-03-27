Электромобили прогуливают зарядку

Операторы электрозарядных станций (ЭЗС) обеспокоены их низкой загрузкой из-за медленного роста парка электромобилей. По оценкам участников рынка, средняя загруженность составляет 4,5–6%. Отраслевая ассоциация на этом фоне обратилась в Минэнерго с просьбой разрешить перемещать недозагруженные станции без возвращения субсидий.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Электрозарядная станция в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя загруженность зарядных станций для электромобилей составляет 4,5–6%, сообщили опрошенные “Ъ” участники рынка. «Атомэнерго» оценило загрузку ЭЗС по рынку в 5–6%. «У нас есть станции с загрузкой 27%, есть менее 5%. У некоторых станций с низкой загрузкой срок окупаемости выходит за пределы десяти лет»,— говорят в компании.

Гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов сообщил, что загрузка ЭЗС компании в два раза ниже плановой. О недозагрузке говорит и гендиректор «ЭЗС РусГидро» Леонид Чурилов.

Заместитель гендиректора по цифровой трансформации «Россетей» Константин Кравченко в ходе делового завтрака “Ъ” 26 марта оценил уровень загрузки ЭЗС компании в 4,5% — примерно час в сутки. Чтобы станция окупалась по OPEX, должно быть 9% загрузки в сутки, по CAPEX — 30%, добавил топ-менеджер. Проблема, по его мнению, в нехватке электромобилей. По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в январе—феврале этого года упали на 63%, до 1,27 тыс. штук.

«Думаю, у всех операторов ситуация приблизительно такая же,— говорит председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) Армен Сафарян.— Некоторые региональные игроки могут иметь лучшую картину, поскольку у них на местах прирост электротранспорта более динамичен». Удручающей, по его мнению, стала загрузка ЭЗС на платных автодорогах: с отменой льготы на бесплатный проезд для электромобилей зарубежного производства объем услуг сократился на 15%.

Росту зарядной инфраструктуры способствовала программа субсидирования установки ЭЗС, действовавшая в 2022–2024 годы. Максимальная субсидия составляла 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб.

В АПОЭ поясняют, что в рамках субсидии у инвестора есть обязательства перед регионом по обеспечению работоспособности ЭЗС в локации установки в течение пяти лет. Часть станций, поставленных по программе, недозагружена, но операторы могут их переместить только с возвратом субсидии. АПОЭ обратилась в Минэнерго с просьбой скорректировать программу «Развитие энергетики», заявил Армен Сафарян на деловом завтраке “Ъ”. Одно из предложений — разрешить менять местоположение недозагруженных ЭЗС без возвращения субсидии. По его словам, когда льготы на технологическое присоединение отменили, а доступные мощности на 150 кВт стало сложнее найти, операторы более профессионально начали относиться к отбору локаций для ЭЗС. В Минэнерго отказались от комментариев.

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В «Россетях» подтвердили “Ъ” факт низкой загрузки ЭЗС, но сообщили, что не видят потребности в их массовом переносе. «Необходимо продолжать совершенствовать механизм предоставления госсубсидий операторам станций и мотивировать участников эффективно размещать ЭЗС изначально за счет более точечного подхода при определении размера субсидии»,— считают в компании. В «Атомэнерго» видят выход в предоставлении субсидий, бесплатных парковок и проезда по платным трассам, целевых программах по оснащению автопарков электромобилями. Соответствующие предложения компания готовит на базе Центра электромобильности ассоциации «Цифровая энергетика» и направит в органы исполнительной власти.

Леонид Чурилов полагает, что необходимо стимулировать покупку электромобилей физлицами и корпоративными клиентами. Принятые в первом чтении поправки к закону «О такси», отмечает он, исключают применение электромобилей в такси, а далее и в каршеринге. «Важно субсидирование не только производителей ЭЗС, но и операторов»,— отмечает эксперт.

Управляющий директор Punkt E Константин Алябьев говорит, что средние цифры загрузки ЭЗС по всем регионам пока ниже целевых, но с ростом инфраструктуры начинается рост парка электромобилей, что загружает станции. По его словам, уже десятки ЭЗС компании превысили целевой уровень загрузки в 30%.

Анна Тыбинь