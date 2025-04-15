На мировом рынке люкса сменился лидер

Сегодня,15 апреля, французская компания Hermes стала крупнейшей люксовой компанией в мире по рыночной капитализации, обойдя LVMH. Это произошло после того, как акции LVMH подешевели на 7% после вчерашнего слабого отчета за первый квартал, что снизило капитализацию компании до €246 млрд. Капитализация же Hermes сейчас составляет €247 млрд.

По итогам первого квартала общая выручка LVMH сократилась на 3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а в крупнейшем для компании сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи сократились еще сильнее — на 5%. Результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста общей выручки на 2%, и хуже показателей четвертого квартала 2024 года, когда ее продажи выросли на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты объясняют снижение продаж в начале года ростом экономической нестабильности на фоне тарифной политики Дональда Трампа. Ранее аналитики уже предупреждали, что европейские производители товаров класса люкс могут избежать прямого увеличения импортных пошлин со стороны США, но пострадают от общего повышения тарифов для товаров из ЕС, а также из-за снижения потребительской активности на фоне тарифных войн.

Компания Hermes отчитывается за первый квартал в четверг, 17 апреля.

Евгений Хвостик