Продажи LVMH упали в первом квартале

Крупнейшая в мире компания на рынке товаров класса люкс французская LVMH сообщила, что по итогам первого квартала ее общая выручка сократилась на 3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составила €20,3 млрд. В крупнейшем для компании сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи сократились еще сильнее — на 5%, до €10,1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Результаты компании оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста общей выручки на 2%, и хуже показателей четвертого квартала 2024 года, когда ее продажи выросли на 1%. Эксперты объясняют снижение продаж в начале года ростом экономической нестабильности на фоне тарифной политики Дональда Трампа. Ранее аналитики уже предупреждали, что европейские производители товаров класса люкс могут избежать прямого увеличения импортных пошлин со стороны США, но пострадают от общего повышения тарифов для товаров из ЕС, а также из-за снижения потребительской активности на фоне тарифных войн.

Евгений Хвостик