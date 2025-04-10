Люкс во время чумы

Об интересе Prada Group к покупке своего конкурента на рынке товаров класса люкс стало известно в январе. Тогда же сообщалось, что владелец Versace, американский холдинг Capri Holdings, нанял для этого консультантов и связался с несколькими потенциальными покупателями. В 2023 году Capri договорился о слиянии с другим холдингом, специализирующимся на предметах роскоши,— Tapestry. Сумма сделки оценивалась в $8,5 млрд. Однако в октябре прошлого года американский суд заблокировал сделку, сочтя, что она повредит интересам покупателей и сотрудников компаний. После этого Capri заявлял, что не исключает возможности продажи отдельных брендов.

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Фото: Claudia Greco / Reuters Магазин Prada в Милане

Фото: Claudia Greco / Reuters

Для финансирования сделки Prada Group выпустит долговые обязательства на сумму €1,5 млрд. Условия сделки уже получили одобрение советов директоров Prada и Capri Holdings. Если сделку одобрят регуляторы, она должна завершиться во второй половине текущего года.

Сделка между Prada и Versace проходит на фоне повышенной рыночной нестабильности из-за тарифной политики Дональда Трампа. США являются одним из крупнейших рынков сбыта для товаров класса люкс, в том числе европейских брендов. По оценкам инвестбанка Bernstein, рынок США дает европейским люксовым брендам от 15% до 30% общих продаж.

Как известно, ранее для товаров из ЕС Дональд Трамп повысил импортные пошлины на 20%. Это должно сказаться в том числе на ценах для американских потребителей и, как следствие, на общих продажах европейских люксовых брендов.

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Фото: Claudia Greco / Reuters Магазин Versace в Милане

Фото: Claudia Greco / Reuters

Эксперты отмечают, что, даже если импортные пошлины напрямую по какой-то причине (отсрочка действия тарифов, двусторонние договоренности, временные исключения и так далее) не будут наложены на товары европейских люксовых производителей, они, скорее всего, пострадают от общего снижения потребительской активности. «Биржевые обвалы и общая экономическая неопределенность негативно влияют на потребительскую уверенность. На этом фоне мы все чаще будем видеть, как люди откладывают покупку люксовых товаров»,— цитирует телеканал CNBC аналитика рынка товаров класса люкс в Deutsche Bank Адама Кохрейна.

Особенно досадным для люксовых брендов является то, что тарифные войны могут свести на нет восстановление мирового рынка товаров класса премиум, которое только началось в конце прошлого года. По оценкам Bain & Company и Fondazione Altagamma, после бурного подъема в послепандемийные годы объем мирового рынка товаров класса люкс в 2024 году сократился на 1%, до €1,48 трлн. Главными причинами снижения затрат в прошлом году эксперты называют общую макроэкономическую и геополитическую неопределенность, замедление экономики Китая, а также продолжающийся рост цен на товары многих премиальных брендов. В начале 2025 года стало очевидно, что в связи с падением продаж в Китае многие производители товаров класса премиум переориентируются на рынки других стран Азии. В связи с этим Bain & Company и Fondazione Altagamma ожидали, что в 2025 году рост сегмента персональных товаров класса люкс составит до 4%, а до 2030 года аналитики прогнозировали рост рынка персональных люксовых товаров в среднем на 4–6% в год.

Евгений Хвостик