Украину ставят на счетчик

Украинская делегация 11–12 апреля посетила Вашингтон, где попыталась согласовать условия сделки по полезным ископаемым. Описывая переговоры, источник агентства Reuters назвал атмосферу очень антагонистической, пояснив: причиной стал «максималистский» подход администрации Дональда Трампа. Из утечек в СМИ следует: Вашингтон выставил Киеву условия, которые серьезно ограничивают внешнеэкономический суверенитет Украины и на много лет делают ее должником США. При этом глава Белого дома Дональд Трамп не скрывает: отказ украинских властей от сделки приведет их к «большим проблемам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Переговоры в Вашингтоне изначально не предполагали подписания каких-либо документов: речь шла о технических консультациях с целью сближения позиций сторон. Поэтому участия высокопоставленных чиновников не требовалось: украинскую делегацию возглавлял замминистра экономики Тарас Качка.

Перед встречей обе стороны были настроены вполне оптимистично. Или, по крайней мере, пытались создать такое впечатление.

Так, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил газете The Times, что отношения между Вашингтоном и Киевом «вернулись на правильный путь», о чем и свидетельствует возобновление переговоров по полезным ископаемым. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, указав на то, что речь должна идти о «партнерском соглашении — с равными условиями для обеих сторон», прямо отметил: «Мы настроены оптимистично».

Между тем дальнейшие утечки о ходе переговоров заставили сомневаться в том, что для оптимизма есть основания. Вечером в пятницу, 11 апреля, информированный источник агентства Reuters назвал атмосферу встречи очень антагонистической. И пояснил: причиной стал «максималистский» подход к вопросу со стороны администрации Дональда Трампа.

Официально подробности проекта соглашения не разглашаются, но о его содержании узнала газета The New York Times (NYT). В качестве ключевого инструмента планируется использовать новый Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития. Туда будет вноситься 50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины. Второй источник пополнения фонда — 50% доходов от некоторых инфраструктурных объектов Украины. Их списка или каких-то иных деталей пока нет. Но, например, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило: Вашингтон требует от Киева передать ему контроль над газопроводом, по которому ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу.

В проекте соглашения прописано требование вернуть Вашингтону миллиарды долларов за военную и экономическую помощь, оказанную ранее.

Точная сумма там не указана, но, например, подсчеты Кильского института мировой экономики (ФРГ) показывают: с февраля 2022 года США оказали Украине помощь в размере $123 млрд. Однако администрация Дональда Трампа потребовала вернуть не только всю эту сумму, но и прибавлять по 4% каждый год до момента закрытия долга.

Помимо прочего США захотели получить «право первой ночи» по новым проектам. Лишь в том случае, если никто в Соединенных Штатах не заинтересуется тем или иным проектом, Киев сможет обратиться к другим потенциальным инвесторам.

По данным СМИ, в проекте документа также есть важная оговорка: в лицензиях для компаний, которым будет предложено добывать критически важные ископаемые, должен быть прописан запрет на их продажу покупателям из стран—стратегических конкурентов США.

Под этот запрет явно подпадает Китай. Но под такое же ограничение, учитывая нынешние разногласия США с Европой, вполне может подпасть и ЕС. И это создаст парадоксальную ситуацию, ведь Киев по-прежнему нацелен на присоединение к этому объединению.

Напомним, изначально планировалось, что сделка по полезным ископаемым будет подписана 28 февраля. Но состоявшиеся в тот день переговоры президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме завершились провалом. Стороны взяли паузу, по итогам которой США передали Украине уже не рамочный документ с основными параметрами, а подробное соглашение на 58 страницах.

Ознакомившись с ним, Киев дал понять, что целый ряд условий его не устраивает. В первую очередь недовольство вызвала необходимость возврата всех денег, полученных от США в виде помощи: Владимир Зеленский 28 марта заявил, что Украина точно не будет воспринимать это как некий долг, который надо отдавать. Позиция легко объяснима: в случае такой договоренности с Вашингтоном велика вероятность того, что подобного начнут требовать и политики в ряде стран ЕС — где-то оппозиционные, а где-то и находящиеся во власти. Кроме того, по данным NYT, в проекте соглашения, как и прежде, нет никаких упоминаний о гарантиях безопасности Киеву, а об этом как о ключевом требовании Киева Зеленский тоже говорил не раз.

Между тем, даже если текст в итоге удастся согласовать, окончательно принять его будет непросто.

Документ надо будет вынести на утверждение Верховной рады. Депутат Ярослав Железняк (партия «Голос») отмечал, что в нынешнем виде инициатива совершенно точно «не пройдет через процедуру одобрения» его коллег.

Требования администрации Трампа возмущают не только многих украинских чиновников, но и американских демократов. Так, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, работавший в администрации Джо Байдена, в интервью CNBC News обвинил Белый дом в «рэкете». «То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас достаточно (гарантий.— “Ъ”) в плане защиты от России»,— возмутился он, оценивая позицию нынешней администрации.

Так или иначе, условия пока по-прежнему диктует Дональд Трамп. А он уже предупредил Киев, что в случае отказа от подписания соглашения тот неизбежно столкнется с «проблемами, большими, большими проблемами».

Николай Амелин