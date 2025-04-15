Генсек НАТО Рютте назвал нелегкими мирные переговоры по Украине с участием США

Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Одессу. Во время пресс-конференции он назвал нелегкими мирные переговоры по Украине при посредничестве США. Генсек при этом отметил, что в странах НАТО поддерживают стремление президента США Дональда Трампа добиться мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Эти дискуссии нелегки, не в последнюю очередь из-за этого ужасающего насилия. Но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру»,— сказал господин Рютте (цитата по AFP).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с Марком Рютте обсуждались вопросы безопасности Украины и Европы, а также усиление противовоздушной обороны Киева.

Как сообщает агентство AFP, Владимир Зеленский также поднимал тему подготовки иностранного военного контингента. «Великобритания, Франция и другие страны НАТО уже активно готовят почву для размещения контингента безопасности на Украине. Важно, чтобы мы все были достаточно быстрыми и эффективными в этом процессе»,— сказал он. В Лондоне и Париже считают, что такой контингент мог бы быть размещен на Украине после заключения мирного соглашения в качестве сдерживающего фактора против возобновления конфликта.

В России отвергают идею размещения на Украине военного контингента, создание которого в последние месяцы обсуждается в европейских столицах. 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что цель европейцев — «сохранить сопротивляемость Украины». По его словам, «миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России».

Полную версию интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Ъ» читайте здесь.

Анастасия Домбицкая