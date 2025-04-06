Коалиция собирается с силами

В Киеве состоялась встреча британских и французских военных с украинскими коллегами, на которой обсуждались вопросы укрепления ВСУ и возможное размещение в стране «сил сдерживания». Следующий раунд дискуссий в рамках инициированной Лондоном и Парижем «коалиции желающих» запланирован на грядущей неделе в Брюсселе. Как утверждают в Киеве, подобные съезды должны стать еженедельными, а через месяц — привести к выработке инфраструктуры обещанной европейцами миротворческой миссии. Параллельно партнеры Украины ищут среди «желающих» одного, кто от лица всех выйдет на контакт с Москвой. В Кремле отмечают, что никаких сигналов на этот счет не получали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева на заднем плане) с начальником Генштаба вооруженных сил Франции генералом Тьерри Бюркаром и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Президент Украины Владимир Зеленский (слева на заднем плане) с начальником Генштаба вооруженных сил Франции генералом Тьерри Бюркаром и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

В украинской столице побывали военные делегации из Парижа и Лондона во главе с начальником Генштаба вооруженных сил Франции генералом Тьерри Бюркаром и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином. 5 апреля военачальники провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и другими высокопоставленными офицерами. Их визит в Киев стал продолжением усилий «коалиции желающих» по выработке гарантий безопасности Украине на случай прекращения огня в конфликте с Россией.

Ключевым вопросом на повестке созданной в начале марта по инициативе Лондона и Парижа «коалиции желающих» остается возможное размещение на территории Украины европейского миротворческого контингента или, как отмечают сами участники дискуссий, «сил сдерживания». В центре внимания партнеров Киева, решивших сохранить военную поддержку украинцам на фоне курса администрации президента США Дональда Трампа на урегулирование конфликта, также находятся продолжение поставок и модернизация ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Соединенного Королевства, на встрече в Киеве предметом обсуждений стало использование «нынешних возможностей Украины для обеспечения стране максимально сильных позиций в будущем», а также «структура, размер и состав, необходимые для любых будущих сил по обеспечению безопасности Украины». В Лондоне уверяют, что поучаствовать в «силах сдерживания» готовы 30 стран, а дальнейшая разработка контуров миротворческой миссии продолжится уже на предстоящей неделе в Брюсселе.

Несмотря на то что именно конфигурация «сил сдерживания» — наиболее интересующий мировую общественность вопрос, как именно они будут выглядеть, где размещаться и за что отвечать, никто из «желающих» раскрывать не торопится.

Однако, как утверждает Владимир Зеленский, «где-то через месяц» у коалиции появится четкое понимание инфраструктуры миссии. Для этого, по словам президента Украины, союзники будут встречаться «каждую неделю на уровне военных». Он добавил, что обсуждается присутствие европейских миротворцев «на земле, в небе и на море», хотя партнеры Киева пока не подтверждают готовность к столь масштабному развертыванию контингента.

Оптимистично настроен и главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, во время киевских дискуссий представители Украины, Франции и Великобритании «совместно определили шаги, которые смогли бы гарантировать справедливый мир», а также «согласовали общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности как Украины, так и всей Европы». Господин Сырский уверен, что визиты французских и британских военачальников продемонстрировали «непреклонную решимость» союзников.

Как продвигаются дела у «коалиции желающих» (в украинском медиапространстве переименованной в «коалицию решительных»), в субботу, 5 апреля, обсудили также авторы инициативы — президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер. Пресс-службы двух лидеров не стали делиться с общественностью детализированной оценкой происходящего, однако в правительстве Соединенного Королевства заверили, что по итогам дискуссий в Киеве был замечен «значительный прогресс».

При этом, даже если через месяц «желающие» согласуют принципы работы и параметры «сил сдерживания», на пути реализации этой инициативы, вероятно, остается как минимум одно существенное препятствие — категорическое неприятие Россией появления каких-либо военных из стран НАТО на украинской территории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что для Москвы неприемлемо развертывание войск государств Североатлантического альянса даже «под чужим флагом, флагом Евросоюза или национальными флагами». Официальный представитель МИДа Мария Захарова и вовсе настаивает, что европейские столицы готовятся не к миротворческой миссии, а к «интервенции».

Таким образом, «коалиции желающих», видимо, придется в какой-то момент предпринять попытки убедить Россию в своих миротворческих намерениях.

Ведь хотя тот же Эмманюэль Макрон не раз за последние три года заявлял, что союзники могут и не обращать внимания на мнение Москвы, стараются они действовать все-таки в соответствии с собственным принципом — не допустить прямого столкновения с РФ.

3 апреля президент Финляндии Александр Стубб признался, что союзники пришли к выводу: «один из европейских лидеров должен в какой-то момент вступить в переговоры с Россией» от имени «коалиции желающих». По его словам, эту роль придется исполнить либо господину Макрону, либо господину Стармеру. Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер звонить в Кремль не собирается, тогда как французский президент готов взять на себя эту миссию, «когда придет время».

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «пока не было никаких сигналов» о готовности Европы к диалогу и желании организовать переговоры с Владимиром Путиным.

Антон Васильев