Глава Забайкалья призвал жителей региона бороться с поджигателями

Глава Забайкальского края Александр Осипов сегодня, 15 апреля, в эфире телеканала ГТРК «Чита» выступил с экстренным обращением к жителям региона, заявив об «опасной и экстраординарной ситуации» с лесными пожарами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Лесными пожарами объят практически весь край, действует около 100 крупных пожаров. Под угрозой десятки населенных пунктов. Большое количество земляков находится на СВО, во многих селах только женщины, дети и старики. Их жизнь подвергается смертельной опасности»,— заявил в обращении губернатор.

В сложившейся ситуации господин Осипов обвинил жителей региона, отжигающих пастбища и сенокосы. По его словам, на тушение возгораний брошены все силы, при этом «растет количество пожаров, на которые никого невозможно выделить».

Глава Забайкалья призвал жителей присоединиться к борьбе с поджигателями, напомнил о резко выросшем с 15 апреля вознаграждении за их поимку. По его информации, уже задержано более 40 поджигателей.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана», в тушении лесных пожаров в Забайкалье на площади 85 тыс. га задействованы 1,2 тыс. человек из Забайкалья, Амурской области, Бурятии и Якутии. Ожидается прибытие авиапожарных команд из Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области, Красноярского края, а также Поволжья.

Влад Никифоров, Иркутск