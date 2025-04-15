В Забайкалье увеличили вознаграждение за борьбу с поджигателями леса

Глава Забайкальского края Александр Осипов заявил о повышении сумм вознаграждения за выявление и задержание поджигателей полей и лесов. В своем Telegram-канале он опубликовал листовку с соответствующим содержанием. Больше всего заплатят за непосредственное задержание поджигателей — 250 тыс. руб. За сообщение достоверной информации о поджигателях жители могут рассчитывать на вознаграждение 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Практически все пожары возникают сейчас по вине людей. Горят большие площади, ситуация сложная. Те, кто создает угрозу жизням, домам, хозяйствам, природе, должны неминуемо нести наказание. Все, кто помогает остановить пожары, обязательно будут вознаграждены»,— заявил господин Осипов.

На вознаграждение за поимку поджигателей и информацию о них также могут рассчитывать сотрудники полиции, Росгвардии, работники муниципальных образований. Денежные поощрения для них установлены в размере 100 тыс. руб.

В последний раз правительство Забайкалья пересматривало размер вознаграждения за борьбу с поджигателями в середине марта нынешнего года. Тогда его подняли до 100 тыс. руб. До этого времени 40 тыс. руб. платили за информацию о поджоге, 50 тыс. руб.— за сведения о конкретном поджигателе.

Тем временем в Забайкалье за сутки резко выросла площадь пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на сегодняшний день, 15 апреля, в регионе действует 47 пожаров на площади 85 тыс. га. Днем ранее насчитывалось 38 пожаров на площади 47,8 тыс. га.

Сегодня в 21:10 по местному времени (15:10 мск) Александр Осипов в эфире регионального телевидения намерен выступить с экстренным обращением к жителям региона.

Влад Никифоров, Иркутск