ВТБ в июне завершит присоединение крымского РНКБ

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) планирует присоединить крымский РНКБ, говорится в материалах «Федресурса». Процесс должен завершиться в июне 2025 года. В отличие от «ФК Открытие», который в 2024 году интегрировали сначала в БМ-банк, РНКБ войдет в структуру ВТБ напрямую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Указанный срок может быть изменен в ходе реализации процедуры реорганизации»,— уточняется в документе. По такому же принципу ВТБ собирается интегрировать Почта-Банк, рассказал в марте первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Окончательное присоединение Почта-Банка ожидается в мае 2026 года.

РНКБ является системообразующим банком республики Крым. Головной офис расположен в Симферополе. В 2023 году банк вошел в группу ВТБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Все филиальное просто».