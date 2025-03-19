«Задвоение» отделенной отчетности

Резкий рост числа отделений российских банков в феврале 2025 года был связан c выходом ВТБ (MOEX: VTBR) в офисы недавно приобретенного Почта-банка. Совместное использование офисов разрешено нормативными документами ЦБ и действительно целесообразно в случае объединений крупных банковских сетей, соглашаются эксперты. Однако допускается оно на срок не более одного года, при этом от банков требуется обеспечение раздельного учета и хранения документов и иных ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам февраля 2025 года был зафиксирован резкий рост числа банковских офисов (без учета отделений Сбербанка) — сразу на 115 штук, следует из данных, опубликованных на сайте Банка России. Этот результат оказался вторым с начала 2024 года. Между тем, согласно опросу “Ъ” крупнейших банков и данным по их филиальной сети, количество отделений в большинстве случаев изменилось незначительно. В частности, Альфа-банк и РСХБ сохранили количество своих офисов, Совкомбанк увеличил их число на одно отделение, а Газпромбанк — на два. При этом Промсвязьбанк сократил сеть на пять допофисов.

На этом фоне выделялся банк ВТБ, который в минувшем месяце открыл 144 отделения. Однако значительная часть этих офисов была открыта по адресам отделений Почта-банка.

Как пояснила руководитель департамента администрирования сети ВТБ Светлана Сырцова, «масштабный процесс объединения офисов завершится к середине 2026 года и затронет несколько тысяч точек продаж», а по его итогу «клиенты Почта-банка смогут, как и ранее, получать финансовые услуги в привычных для себя локациях». По словам гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, банку такой вариант помогает «максимально сохранить клиентскую базу, а также обеспечит меньше возможных организационных сбоев и потерь из-за этого». Вместе с тем среди минусов он отмечает «дополнительные расходы на некоторое дублирование функций».

Ранее аналогичная ситуация складывалась и при интеграции банков «ФК Открытие» и РНКБ.

В частности, на 1 мая 2022 года количество офисов «ФК Открытие» оценивалось в 426 отделений. По данным ВТБ, с декабря 2023 по ноябрь 2024 года были переведены под его бренд 245 отделений банка «ФК Открытие», однако после этого «оставались дублирующие офисы». При этом в январе 2025 года, согласно данным ЦБ, общее количество банковских отделений сократилось на 379 штук, что стало рекордным снижением с февраля 2019 года. В значительной степени это определялось и «уходом» с рынка отделений банка «ФК Открытие». Кроме того, в июне 2024 года ВТБ приступил к интеграции РНКБ (планируется завершить) и к настоящему времени работает в 105 его отделениях в Крыму.

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, открытие отделений в одних и тех же помещениях разными банками предусмотрено указанием ЦБ №5775-У от 12 апреля 2021 года «О порядке открытия кредитными организациями… дополнительных офисов…». Однако такое совместное использование офисных площадей допускается на срок не более одного года. Кроме того, от банков требуется обеспечение раздельного учета и хранения документов и иных ценностей.

Вместе с тем по другому пути пошел Совкомбанк при интеграции сети Хоум Кредит банка, к настоящему времени уже 109 отделений которого продолжают работу под новым брендом.

В нашем случае мы вместо офисов интегрируемого банка открываем офисы своего банка»,— пояснил заместитель предправления Совкомбанка Альберт Борис. В целом рыночная стоимость одного банковского офиса с узлом РКО под ключ может составлять около 45 млн руб. «Хоум Кредит банк на порядок меньше Почта-банка, поэтому его можно присоединить разом, поменяв все системы»,— отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

По его словам, «ВТБ мягко подготавливает клиентов к переходу из Почта-банка на собственные услуги, предлагая свои сервисы, перестраивая команду и многочисленные офисы». «В случае жесткой интеграции клиенты на стрессе могут частично уйти в другие банки либо снизить лояльность»,— отмечает господин Самиев. В целом в середине этого года и середине 2026 года можно ожидать резкого сокращения номинального числа отделений банков (после ухода РНКБ и Почта-банка соответственно).

Ольга Базутова