Уралмашзавод взыскал €3,4 млн с UniCredit за невыплату банковской гарантии

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург) о взыскании €3,36 млн со структур итальянской группы UniCredit — Юникредит банк, UniCredit SpA и UniCredit Bank GmbH. Об этом говорится в карточке дела. Согласно решению суда, с компаний группы взыскали основной долг по банковской гарантии, а также проценты (€663,9 тыс.) из-за просрочки его погашения с 25 августа 2022 года по 7 июня 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Уралмашзавод» подал иск к UniCredit Bank GmbH в июне 2024 года. Из материалов дела следует, что в октябре 2021-го Уралмашзавод заключил договор с машиностроительной компанией Waldrich Coburg о поставке оборудования на сумму €11,8 млн. Аванс под банковские гарантии UniCredit Bank GmbH составлял €3,36 млн. Уралмашзавод внес аванс за оборудование, но его отгрузка не произошла.

В Waldrich Coburg пояснили, что не могут отправить товар из-за санкций. UniCredit Bank GmbH отказался вернуть российскому предприятию выплаченные деньги. Суд установил, что банковская гарантия все же вступила в силу.

К солидарной ответственности помимо самого UniCredit Bank GmbH привлекли Юникредит банк и UniCredit SpA. «Данные компании, совместно злоупотребляя своей корпоративной структурой, причинили истцу (Уралмашзаводу.— “Ъ”) убытки со ссылкой на необходимость соблюдения санкций»,— прокомментировали решение в суде (цитата по «Интерфаксу»).

В 2024 году UniCredit сократил розничный бизнес в РФ более чем на 50%. В феврале гендиректор банка Андреа Орчел говорил, завершение конфликта на Украине позволит итальянской группе ускорить уход из России на более выгодных условиях.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок закручивает банки».