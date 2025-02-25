Рынок закручивает банки

К концу 2025 года на российском рынке может остаться меньше 300 банков. По оценке «Эксперт РА», в этом году их количество сократится на дюжину, так же как и в 2024 году. Основной причиной ухода кредитных организаций станут сделки слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у кредитных организаций. Свою лепту в сокращение российской банковской системы внесут и дочерние иностранные банки, планирующие покинуть Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке «Эксперт РА», по итогам 2025 года в России останется меньше 300 банков. Это следует из обзора банковского сектора, подготовленного агентством (с ним ознакомился “Ъ”). Как отмечается в документе, в прошлом году российская банковская система сократилась на 12 единиц. Причем у шести банков лицензия была отозвана из-за использования недобросовестных практик (в частности, у Киви-банка, см. “Ъ” от 22 февраля 2024 года). Еще шесть банков объединились с другими банками. В частности, с 1 января 2025 года «ФК Открытие» присоединился к ВТБ, а Росбанк — к Т-Банку. Кроме того, с российского рынка постепенно уходят дочерние иностранные банки. В прошлом году Экспобанк выкупил (см. “Ъ” от 20 февраля 2024 года) и присоединил банк «Хвоя» (быв. Эйч-Эс-Би-Си Банк). ООО «Бюрократ» присоединило к принадлежащему ему Реалист-банку ранее купленный Джей энд Ти Банк, а также приобрело Натиксис-банк (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

Согласно данным ЦБ, на 1 февраля 2025 года в России оставалось 311 банков — 216 с универсальной лицензией и 95 с базовой. При этом в «Эксперт РА» считают, что сокращение банковской системы в этом году продолжится теми же темпами, что и в прошлом году, то есть с российского рынка может уйти еще дюжина банков. По мнению аналитиков, сокращение числа кредитных организаций продолжится прежде всего за счет уже запущенных сделок слияния и поглощения, а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников.

Лидеры банковского рынка будут стараться усилить свои конкурентные позиции, «приобретая качественные активы, в том числе и из числа желающих покинуть российский рынок иностранных банков», отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Кроме того, на рынке имеются небольшие кредитные организации, чьи собственники заинтересованы не в дальнейшем развитии бизнеса, а в продаже. «Именно небольшие банки из второй и третьей сотни будут постепенно покидать рынок, присоединяясь к более крупным кредитным организациям»,— считает госпожа Якушкина.

Впрочем, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что небольшие банки вряд ли будут уходить с рынка даже при ухудшении их финансового положения. По его мнению, в крайнем случае их купит новый собственник, «поскольку они в нынешних условиях удобнее крупных банков для организации расчетов, особенно международных». Кроме того, по его словам, «у небольших банков сегодня гораздо лучше обстоят дела с запасом капитала, чем у крупных». В частности, по данным Банка России на 1 декабря 2024 года, больше половины системно значимых банков имели показатель достаточности собственных средств (Н1.0) менее 11,5%, тогда как почти у всех банков с базовой лицензией он превышал 14%.

Кроме того, председатель комиссии по безопасности финансового рынка ТПП РФ Тимур Аитов отмечает, что есть устойчивый спрос на «чистые» небанковские кредитные организации (НКО), поскольку они дешевле, чем банки. Однако таких НКО немного, поэтому существует спрос и на малые банки, в том числе на иностранные дочерние банки. Минимальный официальный дисконт для сделок по продаже таких активов решением правительственной комиссии установлен в 60%, причем взнос в бюджет со стороны продавца составляет 35% стоимости актива. При этом, по мнению господина Аитова, потенциальные кандидаты на продажу из числа дочерних иностранных банков есть, и они, возможно, «только ждут свежие геополитические импульсы». В частности, на прошлой неделе гендиректор итальянского Unicredit Андреа Орчел заявил в интервью Financial Times, что прекращение конфликта на Украине может ускорить уход итальянской группы с российского рынка, так как это может дать банку более выгодные условия.

Максим Буйлов