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UniCredit прогнозирует выгодный уход из РФ после окончания конфликта на Украине

Прекращение боевых действий на Украине позволит итальянской банковской группе UniCredit на лучших условиях продать свои активы в России, рассказал ее глава Андреа Орчел в интервью газете Financial Times. Он подчеркнул, что менять решение об уходе из российского бизнеса компания не собирается.

Андреа Орчел

Андреа Орчел

Фото: Remo Casilli / Reuters

Андреа Орчел

Фото: Remo Casilli / Reuters

Принадлежащий итальянской банковской группе Юникредит-банк работает в России с 1989 года. Это крупнейший российский банк с иностранным участием. «Если политика изменится, наши шансы продать (российское подразделение.— "Ъ") на более привлекательных условиях возрастут, потому что ситуация станет более нормальной для всех сторон. В результате наш выход ускорится»,— сказал господин Орчел.

Глава банковской группы уточнил, что, если UniCredit не обяжут продавать активы в России, соглашаться на «что-то, что не будет справедливой ценой», никто не будет. С 2022 года компания не раз предпринимала попытки покинуть российский банковский сегмент, однако мешали различные сложности и санкции, пояснил господин Орчел.

За прошлый год депозитный портфель Юникредит-банка сократился более чем наполовину, а кредитный портфель — на 62%. Банк также заметно сократил и сеть отделений. Вместе с тем кредитной организации удалось нарастить и чистые процентные доходы, и чистые комиссионные доходы, что благоприятно отразилось на прибыли — она сократилась лишь на 13%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юникредит-банк сократился в пользу ЕЦБ».

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