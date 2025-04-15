Гарвард проучат деньгами

Администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда из-за антисемитизма. Речь идет о сумме больше $2 млрд. Как пишет Reuters, накануне руководство университета отклонило требование властей пресечь пропалестинские протесты в вузе и свернуть программы инклюзивности. В ответ целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении», чиновники заявили, что федеральное финансирование не должно идти на поддержку опасных идеологий. По данным Bloomberg, сейчас фонд Гарварда насчитывает $53 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Krupa / AP Фото: Charles Krupa / AP

Поэтому вуз сможет прожить и без бюджетных субсидий, рассказала в эфире телеканала Fox News корреспондент CB Cotton: «Университет уже приступил к борьбе с антисемитизмом. Но этого пока недостаточно для того, чтобы сохранить за собой право получать субсидии. После начала вооруженного конфликта в Газе в самом богатом вузе мира прошли массовые антиизраильские протесты. Некоторые студенты подверглись травле после атаки "Хамаса" 7 октября, тогда местные активисты подписали обращение, которое возлагает вину исключительно на Иерусалим.

Президент Гарварда признал, что руководство университета пока далеко от полного искоренения антисемитизма. При этом он заявил, что заморозка грантов сильно ударит по научным исследованиям, больше всего пострадает разработка жизненно необходимых лекарств. Помимо Гарварда, объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом начала проверку и в отношении других девяти крупных американских вузов. Предполагается, что ни в одном из них не смогли полноценно защитить студентов еврейского происхождения.

Ситуация поменяется, только если руководство университета начнет платить за все из своего кармана, об этом заявляли в ассоциации еврейских выпускников Гарварда».

В свою очередь, ассоциация университетских профессоров Гарварда уже подала иск против администрации Трампа. В организации считают, что действия Белого дома нарушают свободу слова и право студентов на самовыражение. И судебные разбирательства могут помешать властям заморозить финансирование, отметил в эфире телеканала CNN профессор юридического факультета Гарварда Эндрю Креспо: «Администрация Трампа заморозила гранты на сумму больше $2 млрд. Это показало, насколько важны наш иск и наша борьба для каждого американского университета.

Действия Белого дома — это явное и неоспоримое нарушение гражданских прав, которые гарантированы нам первой поправкой о свободе слова.

В администрации президента уже выдвинули некоторые требования к руководству Гарварда. В том числе они попытались назначить федерального чиновника, он должен был провести аудит каждой образовательной программы университета на предмет соответствия новым идеологическим стандартам. Это очевидная попытка изменить то, чему мы годами обучали наших студентов, лишь ради того, чтобы Трамп слышал только то, что он хочет».

В Гарварде уже задумались над тем, как они будут обходиться без субсидий из госбюджета, говорит выпускник университета и автор Telegram-канала «Про Гарвард» Александр Надмитов: «В 2024 году Гарвард получил порядка $686 млн федерального финансирования. Это примерно 15% его годового бюджета. Соответственно, сейчас Гарварду придется искать какие-то альтернативные источники финансирования. В частности, университет объявил на прошлой неделе о том, что Гарвард выпустит облигации на $750 млн в апреле. На фоне возможного лишения федерального финансирования общий объем заимствования в этом году достигнет $1,2 млрд. У Гарварда есть подушка в виде эндаумент-фонда, которая в какой-то степени может смягчить финансовый удар».

В начале апреля целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом начала проверку федеральных грантов и контрактов Гарварда. Тогда речь шла о сумме около $9 млрд. Накануне в Белом доме заявили, что Трамп «работает над тем, чтобы сделать высшее образование снова великим и положить конец антисемитизму». В октябре 2023 года СМИ сообщили, что крупные меценаты отказались спонсировать Гарвард и другие именитые вузы США. Произошло это якобы из-за того, что руководители университетов недостаточно осудили вторжение боевиков «Хамаса» на территорию Израиля.

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Никита Путятин