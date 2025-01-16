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Коммерсантъ FM
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Диплом Гарварда не панацея

Почему специалисты со степенью МВА испытывают сложности с трудоустройством

Даже выпускники Гарварда не могут найти работу. Как сообщает The Wall Street Journal, 23% соискателей с дипломом MBA одного из лучших университетов США не смогли подыскать вакансию за три месяца после окончания программы. Эта доля выросла на 13% с 2022 года. По словам собеседников “Ъ FM”, на российском рынке труда специалисты высокой квалификации с дипломом престижных западных вузов и опытом работы в международных корпорациях также становятся все менее востребованными. Вместо этого бизнес отдает предпочтение кандидатам с хорошим знанием внутреннего рынка и навыками кризис-менеджмента.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американские СМИ отмечают, что почти четверть выпускников гарвардской программы MBA оказались вне рынка труда впервые за 10 лет: причинами стали стагнация экономики и низкий спрос на новых управленцев. Впрочем, на российском рынке ситуация отличается, говорит старший проектный менеджер консалтинговой компании The Edgers Анна Павлова: «На самом деле это разные ситуации. В российских компаниях мы сейчас все-таки решаем другие проблемы или занимаемся вопросами создания каких-то собственных сервисов с нуля. И здесь важна такая визионерская черта, которая несвойственна людям, работавшим в западных компаниях с выстроенными процессами, понятной стратегией.

И в этом смысле они стали менее востребованы по сравнению со специалистами, которые уже какое-то время строили карьеру в российских компаниях. И если говорить еще про часть, связанную с западным образованием MBA, это тоже интересный момент. У нас было популярно приезжать в INSEAD или в Гарвард и получать степень магистра делового администрирования. Но MBA — это еще и про связи и нетворк. И в этом смысле все, кто получал образование в России, в той же школе "Сколково", они скорее в этом смысле выиграли, так как были среди российского менеджмента, российских предпринимателей и управленцев.

Переработкам удваивают стандарт

Клиентский запрос за последние пару лет — универсальный специалист, который работал в российских или западных корпорациях, но при этом получил опыт в стартапе или средней компании, пройдя с ней разные стадии становления бизнеса. Это связано и с тем, что либо компании в России открылись несколько лет назад, либо они локализовались и их полностью отключили от всех процессов, которые решала западная штаб-квартира».

По данным исследования hh.ru и транспортной компании ПЭК, зарплаты топ-менеджеров российских компаний за период с января по сентябрь 2024-го выросли более чем в полтора раза. Впрочем, вознаграждения все еще не доходят до уровня международных компаний. И это один из факторов, который усложнит высококвалифицированным специалистам поиск работы, отмечает партнер KОntakt InterSearch Russia Юлия Забазарных: «Я бы не сказала, что overqualified-кандидаты сейчас не востребованы. Как раз наоборот, если мы говорим о hard skills, то есть о каких-то знаниях в области технологий, современных методов управления, то, конечно, такие кандидаты на вес золота. Другой вопрос, что ряд топ-менеджеров, работавших в международных компаниях, были по уровню вознаграждения зачастую несколько выше, чем предлагается в среднем по рынку. Поэтому есть определенное несоответствие между предложением со стороны российского бизнеса и ожиданиями таких кандидатов. И только сейчас я вижу, что все начинает приходить в соответствие.

Работодатели примеряют роль кредиторов

А второй момент — soft skills. В первую очередь разница в корпоративных культурах. Если мы берем кандидата, который 10-20 лет проработал в международной компании, например, в американской, европейской или японской, то ему очень сложно адаптироваться в российском бизнесе именно за счет разницы в менталитетах, структуре принятия решения, коммуникациях. Есть более востребованные функции, есть менее востребованные. Сейчас меньше востребованы, например, руководители в области PR, отдельных направлений маркетинга, HR. А все руководители, которые, допустим, управляли функцией финансов, производства, технологических разработок, они, безусловно, очень нужны».

По данным исследований, до 2022 года четверть топ-менеджеров в российских компаниях имели диплом MBA. При этом специалисты отмечали, что их доходы увеличивались в среднем на 25% после получения степени. Программа MBA в Гарварде входит в топ-2 самых престижных в мире, по оценке QS Ranking. За год обучения там придется заплатить почти $116 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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