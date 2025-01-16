Альфа-банк скупает офисы

Альфа-банк купил у компании «И-Инвест» 18,4 тыс. кв. м в офисно-торговом комплексе «Толстой сквер» в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Это позволило кредитной организации, которая недавно приобрела другую часть здания, стать его единственным собственником. Сделка даст банку возможность защититься от существенного роста ставок аренды на офисы, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Толстой сквер» непростой объект для использования под офис из-за наличия торговой функции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бизнес-центр «Толстой сквер» непростой объект для использования под офис из-за наличия торговой функции

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце декабря Альфа-банк приобрел 18,4 тыс. кв. м в офисно-торговом комплексе «Толстой сквер» на улице Льва Толстого, 9, следует из данных ЕГРН. Площади были выкуплены у компании «И-Инвест», которая принадлежит гендиректору ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» Валерию Ледовских и Сергею Сухорукову, указано в kartoteka.ru.

В Альфа-банке не ответили на вопросы «Ъ-СПб», гендиректор «И-Инвест» Сергей Вдонин отказался от комментариев.

В собственности Альфа-банка уже находится часть бизнес-центра «Толстой сквер». В ноябре прошлого года кредитная организация приобрела 6,6 тыс. кв. м в здании за 1,1 млрд рублей. Прежде эти помещения принадлежали банку ВТБ, который избавился от них в связи с переездом в бизнес-центр «Невская ратуша».

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин оценивает стоимость сделки в 2,5–3 млрд рублей. Бизнес-центр находится в хорошей локации и оснащен парковкой, что крайне важно для Петроградского района, отмечает директор отдела офисной недвижимости East Real Майя Харченко.

Тем не менее это довольно непростой объект для использования под собственный офис из-за наличия торговой функции, считает директор департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris Нелли Алейникова. Ограничения также накладывает расположение в здании театра «Лицедеи», указывает Валерий Трушин. Возможно, банк не ставит цели поглотить сразу весь объем площадей и продолжит сдавать часть комплекса в аренду, допускает госпожа Харченко.

Сейчас Альфа-банк снимает офисные площади в бизнес-центрах «Сенатор» на Малом проспекте Петроградской стороны и на проспекте Медиков. Разрозненные департаменты будет более эффективно разместить в одном здании, уверена госпожа Алейникова.

Сделка даст кредитной организации возможность не зависеть от волатильности ставок аренды на офисном рынке, говорит гендиректор управляющей компании инвестфонда Jensen Group Дмитрий Абрамов. За второе полугодие 2024 года их размер в качественных объектах вырос на 30–40%, напоминает он. Владение офисом также позволит защитить инвестиции в отделку и персонал и зафиксировать административные расходы на определенном уровне, добавляет эксперт.

В ближайшей перспективе Альфа-банк вряд ли освободит арендуемые у сети «Сенатор» площади, так как приспособление здания под штаб-квартиру может занять как минимум три года, ожидает Нелли Алейникова. Инвестиции в обновление объекта, по ее словам, составят не менее 100 тыс. рублей на квадратный метр.

В прошлом году доля сделок по покупке офисов под свои нужды выросла на фоне низкой вакансии, напоминает Валерий Трушин. В частности, DIY-ритейлер «Петрович» приобрел у JetBrains два здания на Приморском проспекте (30 тыс. кв. м), а компания «Леста Игры» стала владельцем бизнес-центра Renaissance Pravda (28,1 тыс. кв. м) на Херсонской улице.

Аналогичная тенденция сохранится и в 2025 году, предполагает Дмитрий Абрамов. Однако владельцы офисной недвижимости зачастую не готовы продавать свои объекты, поскольку рассчитывают на дальнейший рост ставок аренды, замечает он.

Константин Куркин