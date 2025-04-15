Власти ЯНАО прокомментировали снижение размера выплат для добровольцев СВО

Сумма выплаты для добровольцев в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которые заключили контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), не уменьшается с 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб., а «возвращается к размеру, который действовал в регионе ранее», сообщили «Ъ-Урал» в окружном правительстве. «Повышение было временным. Сумма выплаты для добровольцев, которые подписали контракт с 20 января до 15 апреля, составляла 3,1 млн руб. Сейчас она вернулась к размеру 1,9 млн руб.»,— пояснили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов увеличил размер единовременной выплаты с 1,9 до 3,1 млн руб. для военнослужащих, участвующих в СВО, в январе. В апреле на сайте окружного правительства разместили проект постановления, предусматривающий завершение периода предоставления «повышенной региональной выплаты» 15 апреля.

В правительстве Ямала «Ъ-Урал» сообщили, что в регионе остаются «одни из самых больших пакетов мер поддержки» участников СВО и их семей. «Меры поддержки постоянно дорабатываются и дополняются по запросам самих бойцов. Сейчас их уже более 60 в различных сферах, в том числе уникальных, аналогов которым нет в стране»,— подчеркнули в пресс-службе.

Вопрос «Ъ-Урал» о причинах возвращения к прежнему размеру единовременной выплаты и вероятности нового увеличения ее размера в правительстве ЯНАО оставили без ответа.

Василий Алексеев