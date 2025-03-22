Посетитель Эрмитажа решил присесть на тронное кресло для селфи и оказался в полиции

Во время осмотра Государственного Эрмитажа 59-летний посетитель сел на тронное кресло магистра мальтийского ордена ради снимка. Нарушителя забрали в отдел полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгврадии по Северо-Западному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу

Сотрудница музея сделала ему замечание, однако гость отреагировал на него с агрессией и встал ногами на подножную скамеечку. Тогда на место инцидента прибыли представители Росгвардии. Они задержали злоумышленника и передали полиции.

«В ходе предварительного осмотра экспоната, созданного в конце XVIII века, хранитель музея обнаружил микроповреждения. Музейный предмет будет направлен на более тщательную экспертизу»,— сообщили в Росгвардии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что арка дома Шрейберов на Чайковского пострадала от рук граффитистов.

Татьяна Титаева