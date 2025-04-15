«Возможно, действительно есть хитрый план»

«Мы на пороге чего-то очень важного»,— заявил в интервью Fox News спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, комментируя ситуацию на Украине. По его мнению, близится сделка с Москвой. Свою, уже третью по счету, встречу с президентом РФ Владимиром Путиным он назвал содержательной. Ранее глава Белого дома пообещал продвижение по украинскому урегулированию, сообщив, что установил дедлайн для российского коллеги по прекращению огня. Правда, конкретных дат Дональд Трамп не озвучил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе пока что не видит поводов для оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп подвел итог непростых выходных. Глава Белого дома ответил на волнующие вопросы, в частности, по Украине и Ирану. Похоже, что пошлины и торговая война в этот раз журналистов интересовали значительно меньше. Со стороны могло показаться, что лидер Соединенных Штатов пытается оправдываться. Собственно, главный вопрос понятен — где результат, господин президент? Первые 100 дней на посту рискуют стать горьким праздником. Спецпосланник Стивен Уиткофф вел важные переговоры, но конкретики особой как не было, так и нет. Трамп обещает очень интересные предложения по Украине в самое ближайшее время, якобы у него есть «психологический дедлайн» для Владимира Путина по прекращению огня. Впрочем, конкретных дат республиканец в очередной раз не назвал.

Что касается Ирана, то в этой части примерно то же самое: решение будет очень скоро. Ядерной программы у Исламской Республики, по словам главы Белого дома, быть не может. Он сообщил, что встречался с нужными людьми, они посовещались и выбрали направление, как лучше действовать.

На вопрос о том, кто виноват в происходящем вокруг Украины, Трамп отвечает, что виноваты все: Путин, Байден и Зеленский. А он сам выполняет благородную миссию — пытается все это остановить. Все-таки хочется заметить, что на самом деле он мог предотвратить происходящее во время первого срока, добившись, например, заключения соглашения между Москвой и Киевом. Но сделано этого не было. Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS достаточно в жесткой форме покритиковал команду действующего президента США за то, что та находится под российским влиянием. Похоже, конфликт между ними не прекращается. Многострадальная ресурсная сделка не подписана, и никакого прекращения огня также не наблюдается.

Вопросов к Трампу с каждым днем все больше, и он прекрасно понимает, что, если за красивыми словами рано или поздно не последуют дела, это будет чревато серьезными проблемами. Не то что третий срок, второй может закончиться раньше времени.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что соглашение по украинскому урегулированию с Америкой не утверждено. Работа идет, но результата пока нет. Причем российская сторона имеет в виду не временное прекращение огня, на чем настаивает Вашингтон, а большой договор об устранении первопричин конфликта. Тем временем среди политологов, обозревателей и других специалистов появились версии о том, что Трамп на самом деле ведет некую тонкую игру. Якобы то, что мы видим сейчас, лишь своеобразная дымовая завеса, чтобы сбить всех с толку и принять верное решение, которое позволит сделать Америку вновь великой, как, естественно, и ее 47-го президента. Возможно, у него действительно есть хитрый план. Хотя на сегодня на этот счет есть очень большие сомнения.

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Дмитрий Дризе