Исследование: Roblox опасен для детей

Агентство поведенческих исследований Revealing Reality изучило игровой мир Roblox и пришло к выводу, что платформа, несмотря на свою нацеленность на детскую аудиторию, отнюдь не безопасна для детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

«На первый взгляд Roblox представляет собой забавный, по-детски невинный цифровой мир… Но после того, как в ходе нашего первоначального изучения платформы мы столкнулись с подозрительным поведением и тем, что пользователи делятся своими аккаунтами в социальных сетях, мы решили копнуть глубже. Вскоре мы обнаружили кое-что крайне тревожное»,— говорится в докладе организации.

По данным Revealing Reality, Roblox не выработала эффективных мер защиты детей от общения с незнакомыми взрослыми людьми. Более того, дети легко могут наткнуться в игровом мире на непристойный контент, который обычно маркируется 18+. Так, исследователи, используя учетную запись вымышленного десятилетнего ребенка, смогли попасть в цифровую комнату, где пользователи имитировали сцены секса, а игровые персонажи были практически раздеты.

Roblox признает, что дети, использующие платформу, могут сталкиваться с вредоносным контентом и «злоумышленниками». Компания заявляет, что прилагает все усилия для решения этой проблемы, но при этом отмечает, что «десятки миллионов людей получают позитивный опыт пользования платформой». По данным за 2024 год, у Roblox было более 85 млн активных пользователей, 40% из которых моложе 13 лет.

Кирилл Сарханянц