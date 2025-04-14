В Курской области в результате обстрела погибли два мирных жителя

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село Забужевка Беловского района Курской области. Из-за атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Также в обстреле ранение получила еще одна жительница села. Пострадавшая 1945 года рождения получила акубаротравму. В состоянии средней степени тяжести она находится под присмотром врачей.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что трагедия в Забужевке является подтверждением необходимости ограничения въезда в приграничные населенные пункты. С середины марта власти запретили приезжать более чем в 120 населенных пунктов, среди которые есть и пострадавшее село. Забужевка расположена у границы Беловского района Курской области и Краснояружского района Белгородской области.

В воскресенье, 13 апреля, в другом приграничном районе Курской области, Глушковском, был найден упавший украинский беспилотник весом 200 кг. Как рассказывал Александр Хинштейн, ежедневно саперы обезвреживают в регионе десятки тысяч боеприпасов, снарядов и мин.

Сергей Толмачев, Воронеж