Неизвестные похитили мигранта в Петергофе и требовали выкуп за его освобождение

Полиция Петродворцового района Петербурга проводит проверку по сообщению о похищении иностранца. Как рассказали в региональном ГУ МВД, накануне вечером, 30 марта, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее сын стал очевидцем похищения человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам звонившей, около 19:25 у дома 15 корп. 4 по улице Халтурина в Петергофе неизвестные (порядка 6-7 человек) избили мужчину, после чего посадили его в припаркованный рядом автомобиль «ГАЗ А21R22», при этом спутница потерпевшего самостоятельно села в салон, после чего их увезли в неизвестном направлении.

В ночь на 31 марта в полицию поступило сообщение от 23-летнего гражданина Узбекистана о том, что ему звонили неизвестные, которые заявили, что похитили его 21-летнего брата, при этом звонившие требовали за его освобождение выкуп в размере 40 тыс. рублей.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Полиция уже установила владельца автомобиля, приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых похитителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трое неизвестных похитили мигранта и избивали его во всеволожской квартире.

Андрей Цедрик