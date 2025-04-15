Ленар Балтаев назначен замминистра сельского хозяйства Чувашии

Заместителем министра сельского хозяйства Чувашской Республики назначен Ленар Балтаев. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов Чувашии.

Господин Балтаев родился в 1980 году. В 2002 году он окончил Марийский государственный технический университет, получив специальность «математические методы исследования операций в экономике» и квалификацию экономиста-математика.

В период с 2003 по 2016 год он работал в банковской сфере. Общий управленческий стаж Ленара Балтаева составляет более 17 лет.

С 2017 года он занимал должность заместителя главы администрации Медведевского района Республики Марий Эл, отвечая за экономическое развитие территории, включая вопросы сельского хозяйства.

14 марта сообщалось, что бывший министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов был назначен председателем Кабинета министров республики. Исполнение обязанностей министра сельского хозяйства временно поручено первому заместителю министра Инне Волковой.

Артём Дергунов