Экс-глава Минсельхоза Чувашии назначен заместителем председателя Кабмина
Заместителем председателя Кабинета министров Чувашии назначен бывший глава Минсельхоза республики Сергей Артамонов. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов Чувашии.
На него возложено исполнение обязанностей председателя Кабинета Министров Чувашской Республики.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев освободил Сергея Артамонова от должности министра сельского хозяйства региона.
Обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на Инну Волкову, занимающую должность первого заместителя министра.