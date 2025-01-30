Fort Group вышел из мастерской

Fort Group избавилась от 1,1 га на Московском проспекте, 115, где собиралась строить бизнес-центр. Новым владельцем участка стала компания «Океан девелопмент», которая возведет в этом месте апарт-отель «Моско», включающий офисные площади. Рынок апартаментов в прошлом году просел не так сильно, как жилой, а ужесточение регулирования в Москве приведет к росту спроса на рынке Петербурга, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект апарт-комплекса «Моско»

Проект апарт-комплекса «Моско»



Застройщик «Океан девелопмент» выкупил у Fort Group 1,1 га на Московском проспекте, 115, рассказали «Ъ-СПб» источники на рынке недвижимости. Гендиректор «Океан девелопмент» Евгений Томилко подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию, так же как и в Rusland SP (брокер сделки). На площадке девелопер построит апарт-комплекс «Моско» уровня «четыре звезды», который будет рассчитан на 340 номеров. Кроме того, проект предусматривает реконструкцию исторического здания слесарной мастерской завода «Продвагон» (7,4 тыс. кв. м) под торгово-офисную функцию. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей, завершить работы планируется в 2027 году. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко не ответил «Ъ-СПб».

Для «Океан девелопмент» это первый проект в портфеле. Сотрудники компании ранее занимались подготовкой земельных участков к застройке, а затем решили создать собственную компанию, рассказал «Ъ-СПб» Евгений Томилко. По его словам, «Океан девелопмент» собирается строить жилье в Петербурге и Москве, а также рассматривает возможность выхода в регионы. Сейчас в разработке находится шесть участков, уточнил господин Томилко.

По данным kartoteka.ru, «Океан девелопмент» контролирует Руфина Федорова, которая совместно с выходцем из ЛСР Дмитрием Ходкевичем ранее владела застройщиком DVA Group. Также она была партнером Марка Лернера по проекту апарт-отеля Gler на Васильевском острове. По информации «Ъ-СПб», предпринимательница является матерью бывшего заместителя директора головного отделения Сбербанка по Ленобласти Александра Федорова.

Fort Group приобрела участок на Московском проспекте в 2017 году у группы «Эталон», которая построила в этой локации жилой комплекс «Московские ворота». Девелопер собирался возвести на участке бизнес-центр, но так и не приступил к работам. Получение разрешения на строительство позволило Fort Group продать проект по более высокой цене, отмечает гендиректор Eight Development Данил Бекиров.

Директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов считает, что сумма сделки могла составить 300–400 млн рублей. Партнер NF Group Станислав Бибик оценивает ее в 500–750 млн рублей. На рынке Санкт-Петербурга существует нехватка качественных гостиничных объектов, поэтому качественные концепции будут востребованы, уверен он.

Участок находится в престижном районе, а наличие документов дало возможность застройщику быстро начать продажи, указывает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Локация позволяет реализовать апартаменты по 300–360 тыс. рублей за «квадрат», говорит партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. Однако в этом районе существует конкуренция со стороны «Союз девелопмент» и RBI, которая не успела реализовать значительную часть номеров в своем проекте, предупреждает Данил Бекиров.

В 2024 году в Санкт-Петербурге было продано 3,5 тыс. апартаментов, что на 8% меньше, чем годом ранее, подсчитала замдиректора агентства «Петербургская недвижимость» Светлана Московченко. Текущая конъюнктура, скорее всего, сохранится еще минимум полгода, поэтому девелоперы будут стараться удержать показатели спроса на уровне прошлого года, полагает она.

Негативная динамика связана с ростом ключевой ставки и, как следствие, увеличением ставок по ипотеке, объясняет Антон Орлов. Тем не менее этот рынок остается интересным для девелоперов, поскольку спрос на апартаменты сократился не так сильно, как на квартиры, полагает Андрей Вересов. По его словам, этот сегмент сохраняет инвестиционную привлекательность наряду с light industrial. Ввод моратория на строительство апартаментов в Москве приведет к притоку инвесторов на петербургский рынок, добавляет Данил Бекиров. Но объем спроса во многом будет зависеть от ставок по депозитам, с которыми конкурирует доходная недвижимость, резюмирует он.

Константин Куркин