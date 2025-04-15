Нарышкин назвал требования России к будущему мирному соглашению по Украине

Мирное соглашение по Украине должно предусматривать безъядерный нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета нынешних границ России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году»,— пояснил господин Нарышкин, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

В понедельник, 14 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью «Ъ», что ключевые компоненты урегулирования на Украине еще не согласованы. Он говорил, что сделать это «непросто» и что в настоящее время они обсуждаются в ходе контактов с США.

Полную версию интервью Сергея Лаврова «Ъ» читайте здесь.

Анастасия Домбицкая