Нарышкин рассказал о будущем статусе Украины и пригрозил НАТО. Главное

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, где обсудил вопросы глобальной безопасности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи господин Нарышкин ответил на вопросы журналистов о требованиях России к статусу Украины, переговорах с США и активности НАТО у границ Союзного государства. Главные заявления главы СВР — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СВР Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Глава СВР Сергей Нарышкин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ