Нарышкин рассказал о будущем статусе Украины и пригрозил НАТО. Главное
Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прибыл в Минск, где обсудил вопросы глобальной безопасности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. После встречи господин Нарышкин ответил на вопросы журналистов о требованиях России к статусу Украины, переговорах с США и активности НАТО у границ Союзного государства. Главные заявления главы СВР — в подборке «Ъ».
Глава СВР Сергей Нарышкин
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
- Решение по Украине предполагает ее безъядерный, нейтральный статус, демилитаризацию и денацификацию, отмену всех дискриминационных законов после 2014 года и признание суверенитета нынешних границ России.
- Украинские власти хотят продолжать конфликт, чтобы остаться в кабинетах и не отвечать за свои преступные решения перед народом.
- Россия в полном объеме выполняет обязательства по мораторию на атаки по энергообъектам.
- Россия и Белоруссия видят повышение военной активности НАТО на границе. Франция, Великобритания и Германия повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта.
- Спецслужбы РФ и Белоруссии готовы действовать на упреждение угроз.
- Польша и Прибалтика прежде всего пострадают от агрессии НАТО в отношении Союзного государства.
- У России с США идет интенсивный диалог на разных уровнях, что резко контрастирует с ситуацией при Джо Байдене.
- Россия чувствует желание США вникнуть в первопричины украинского кризиса.