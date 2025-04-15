Лукашенко собирается «посоветоваться по некоторым вопросам» с Нарышкиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен «посоветоваться по некоторым вопросам» в ходе переговоров с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой СВР в Минске. Белорусский лидер отметил, что ему важна точка зрения российской стороны.

«Приятно встретиться с вами, жду такой встречи, когда представляется возможность для того, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации,— сказал господин Лукашенко.— Для меня очень важна будет ваша точка зрения».

Президент Белоруссии поблагодарил Сергея Нарышкина за приезд в Белоруссию, ради которого тот «смог оторваться от дел» в России.

Директор СВР Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает «РИА Новости». Во Дворце независимости глава СВР должен провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед ней господин Нарышкин пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.

В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, по итогам которой было подписано несколько документов, в том числе соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется».

Анастасия Домбицкая