Нарышкин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прибыл в Минск, передает «РИА Новости». Во Дворце независимости глава СВР должен провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перед ней господин Нарышкин пообщался с главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Лукашенко заявил, что им нужно «сверить часы» и посоветоваться по некоторым вопросам, «особенно в этой турбулентной ситуации». Сегодня, 15 апреля, в Минске также пройдет совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и СВР. В ходе встречи стороны намерены обсудить перспективы двустороннего взаимодействия.

8 апреля президент Белоруссии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе затронули тему сотрудничества спецслужб двух стран в борьбе с терроризмом. В марте президенты двух стран провели встречу в Кремле, по итогам которой было подписано несколько документов, в том числе соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется».