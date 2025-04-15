Московской компании повторно отказали во взыскании 2,3 млн евро с «Конара»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу московского ООО «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» (входит в состав американской корпорации ITT) на отказ первой инстанции взыскать с челябинского АО «Конар» 2,3 млн евро. Решение суда оставлено без изменения. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заседание по рассмотрению жалобы состоялось 15 апреля. Решение, которое стало предметом спора, принял Арбитражный суд Челябинской области в январе этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», тогда он отказал в требованиях «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» к «Конару» о взыскании задолженности по закупке и неосновательного обогащения на сумму 2 млн евро, или более 195 млн руб. по банковской гарантии (по курсу 2023 года). Однако суд удовлетворил встречный иск челябинского предприятия о признании недействительным одностороннего отказа в 2022 году от закупки, из-за неоплаты которой московская компания и подала в суд.

Согласно документам суда, компания «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» поставила 46 насосов в рамках реализации проекта по освоению Саламановского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Товар впоследствии получило ООО «Арктик СПГ 2», 60% которого владеет НОВАТЭК.

АО «Конар» в ходе судебных разбирательств отмечал, что оплата продукция допустима только после того, как поставщик передал техническую документацию на товар и безотзывную банковскую гарантию. По мнению ответчика, «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» не исполнил эти требования. Суд согласился с тем, что истребование банковской гарантии является преждевременным.