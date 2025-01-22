Арбитраж принял безотказное решение

В Челябинске суд отклонил иск московской компании «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус», входящей в состав американской корпорации ITT, к АО «Конар». Истец требовал взыскать с ответчика более 2,5 млн евро, в эту сумму входила задолженность по закупке и неосновательное, с точки зрения заявителя, обогащение. Суд удовлетворил только встречное заявление челябинской компании о признании недействительным отказа «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» в 2022 году от поставки, ставшей предметом спора. Подробности закупки не разглашаются, в рассмотрении дела участвовали представители ООО «Арктик СПГ 2», 60% которого владеет НОВАТЭК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд удовлетворил встречный иск «Конара» к «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» о признании недействительным отказа от закупки

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Суд удовлетворил встречный иск «Конара» к «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» о признании недействительным отказа от закупки

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении требований ООО «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» (Москва) к АО «Конар» (Челябинск) о взыскании задолженности по закупке и неосновательного обогащения на сумму 2 млн евро, или более 195 млн руб. (по курсу 2023 года). Информация об этом появилась в картотеке дел 21 января.

Компания «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» подала заявление к «Конару» 9 января 2023 года.

Истец потребовал взыскать с ответчика задолженность по закупке №01-GPK-20, оформленной в мае 2020 года, на сумму более 2 млн евро.

Вместе с этим от «Конара» требовалось возместить неосновательное обогащение — средства, полученные по банковской гарантии от «Ситибанка», и проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма дополнительных требований составила 555,9 тыс. евро.

Кроме того, суд удовлетворил встречный иск «Конара» о признании недействительным отказа от закупки, ставшей предметом спора, в 2022 году. В настоящий момент подробный текст судебного решения не опубликован.

Пресс-служба АО «Конар» в ответ на запрос “Ъ-Южный Урал” воздержалась от комментариев. Связаться с руководством «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» корреспонденту “Ъ-Южный Урал” не удалось: электронная почта и телефоны, указанные в открытых источниках, недоступны.

Компания «Конар» основана в Челябинске в 1991 году и зарегистрирована в качестве акционерного общества в 1993-м. В ее состав входят предприятия литейно-кузнечного (сталелитейный завод «БВК», ООО «Современные кузнечные технологии») и механического (ООО «Корнет», совместные с итальянскими компаниями Breda Energia S.p.A. и Termomeccanica Pompe S.p.A. предприятия «Конар Бреда» и «Термомекканика Рус» соответственно) дивизионов. Промышленная группа «Конар» является одним из самых крупных производителей нефтегазового оборудования, металлоконструкций, трубопроводной арматуры, литейных заготовок и многого другого. Генеральным директором АО «Конар» является Валерий Бондаренко. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка промышленной группы от продаж составила 13,1 млрд руб., а чистая прибыль — 39,8 млн руб.

В ходе судебного разбирательства «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» отказался от части исковых требований. Компания приняла решение не взыскивать с «Конара» неосновательное обогащение в виде платежа по банковской гарантии от «Ситибанка» в размере 382, 9 тыс. евро. Однако не отказалась от взыскания основной суммы долга (2 млн евро) и процентов за пользование чужими деньгами (174 тыс. евро).

ООО «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» зарегистрировано в Москве в 2013 году. Организация является дочерней компанией Itt Industries Luxembourg, входящей в американскую корпорацию ITT. Она занимается производством оборудования и комплектующих для промышленности. Генеральным директором «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» является Асхат Шунетов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году компания получила убыток в размере 36,5 млн руб.

Челябинское предприятие в рамках арбитражного дела в свою очередь подало встречный иск в мае 2023 года. «Конар» потребовал признать недействительным отказ «Ай-Ти-Ти Индастриз Рус» от заказа на закупку №01-GPK-20 в декабре 2022 года. Подробности сделки между компаниями не раскрываются. В качестве третьих лиц в деле участвовали ООО «Арктик СПГ 2» и филиал нидерландской компании Saren B.V. в Мурманске, который занимается строительством кораблей и судов.

«Арктик СПГ 2» — это проект строительства трех технологических линий по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата. Особенность этой конструкции в том, что она строится на специальной платформе, размещенной на поверхности Карского моря возле полуострова Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. ООО «Арктик СПГ 2» базируется на Утреннем месторождении. Новатэк владеет 60% компании.

В 2017 году АО «Конар» и ПАО «Новатэк» заключили соглашение о сотрудничестве по локализации на территории России оборудования для использования в технологических линиях комплексов СПГ на платформах морского базирования. Челябинский завод «Конар-Чимолаи» (входит в промышленную группу «Конар») в рамках этого партнерства в 2019 году поставил первые металлоконструкции в Мурманск для строительства Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Ольга Воробьева